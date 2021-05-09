День Победы в Новокузнецке: где и когда пройдет парад боевой техники, ретро-автомобилей и фейерверк

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

В 10.00 на улице Кирова (напротив здания администрации города Новокузнецка) состоится Торжественный марш с участием почетных гостей.

После Торжественного марша, на площади общественных мероприятий Центрального района, можно будет увидеть боевые машины, которые принимали участие в праздничном мероприятии. Вся техника будет установлена на площади: легендарный танк Т-34 до 14 часов, остальная техника будет выставлена на площади до 15 часов.

В галерее Сада Алюминщиков, на площадках Дома творческих Союзов и Новокузнецкого художественного музея будет организована фотовыставка.pms

В сквере Первостроителей, в Саду алюминщиков и в Саду металлургов можно будет поучастоввать в танцевальном флешмобе в рамках акции «Всем миром, всем народом».

В Новокузнецком краеведческом музее можно прикоснуться к военной реликвии - увидеть знамя 237-ой Пирятинской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. Также в стенах музея будет работать выставочный проект к 300-летию «Кузбасс: Кузнецкая проекция», тематические экспозиции музея, посвящённые культуре и истории города.

Поздравления фронтовыми бригадами ветеранов во дворах Новокузнецка с 11.00 до 14.00. Фронтовые бригады примут участие в акции #Поёмдвором. У жителей дворов будет возможность спеть песню «Катюша» вместе с участниками творческих бригад.

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

В 14.00 на Площади общественных мероприятий Центрального района состоится Всероссийская акция «Рекорд Победы». В рамках акции каждый может присоединиться к установке Рекорда. Участники выполнят отжимания по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны.

Весь день будет работать театрализованный перформанс «Фронтовая почта». Актеры-аниматоры в военной форме советского образца пешком и на велосипедах будут передвигаться по городу. Участники напишут стилизованные письма неизвестному солдату и, сложив его фронтовым треугольником, опустят в почтовую сумку.

В 15.00 в Саду Алюминщиков пройдет акция «Радость Победы» с участием духового оркестра МАУК «ДК «Алюминщик», а с 16.00 - в Саду Металлургов выступит оркестр джаз клуба «Геликон».

В 17 часов на площади общественных мероприятий Центрального районо состоится парад ретро - автомобилей.

В 22.00 кульминацией памятного дня станет праздничный салют с самой высокой точки города - "Кузнецкой крепости".

В это же время в Саду Алюминщиков пройдет мэппинг-шоу «Лучи Победы».