Коронавирус в Кузбассе на 9 мая: 65 заболели, 1 умер, 58 выздоровели

На 9 мая от коронавируса лечатся 620 кузбассовцев. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На утро 9 мая еще у 65 кузбассовцев выявили коронавирус. На сегодняшний день общее число пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 35 737 человек.

Отметим также, что 58 человек за прошедшие сутки выздоровели, и теперь общее число тех, кто поборол коронавирус с начала пандемии, достигло 34 434 человека.

Число умерших с подтвержденным COVID-19 составляет 683 человек. О последнем случае летального исхода стало известно утром 9 мая. Скончалась женщина 1937 года рождения, проживавшая в Кемерове. Причиной ее смерти стала двусторонняя полисегментарная пневмония, которая развилась на фоне сопутствующей сердечно-сосудистой системы.

Всего в Кузбассе лечение получают 620 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1784 человека.