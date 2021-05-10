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Общество10 мая 2021 8:16

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 мая: 61 заболели, 1 скончался, 56 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 мая.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 61 кузбассовец заразился инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 798 человек. Общее число умерших - 684, за минувшие сутки скончался один пациент.

Вместе с этим еще 56 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 490 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 624 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1712 человека.

Яндекс-статистика.

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