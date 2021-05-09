Равнение на героев!

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Исламов. Фото: личный архив Дмитрия Исламова.

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днём Победы – праздником, который стал символом беспримерной стойкости и мужества нашего народа.

Жители Кузбасса внесли немалый вклад в дело Победы. Многие герои не вернулись с полей сражений. Ударным трудом победный май приближали и те, кто трудился в тылу, ведь десятки предприятий, эвакуированных в Кемеровскую область во время войны, давали столь необходимые для фронта боеприпасы, продукты питания. В госпиталях, развернутых в Кузбассе, выхаживали раненых. Трудящиеся региона, несмотря на тяжёлые бытовые условия и недоедание, собирали личные деньги на создание танков и самолётов. Ради страны. Ради будущего. Ради Победы.

Низкий поклон и бесконечная благодарность героям!

Исламов Иван Николаевич. Фото: личный архив Дмитрия Исламова.

Этот день – святой для каждой российской семьи, где есть свои ветераны и герои.

И лично для меня этот праздник особый: в нашей семье на фронте сражались не только дедушки, но и бабушка, Исламова Маргарита Семеновна, которая была военврачом, капитаном погранслужбы. Мой дед, Исламов Иван Николаевич, кадровый офицер, воевал с японскими захватчиками в районе реки Халхин-Гол. Другой мой дед, Кожевин Дмитрий Петрович, прошёл всю войну и трудился на новокузнецком КМК, участвовал в двух военных парадах – в 1941-м и 1945 году. Его жена, моя бабушка, Кожевина Клавдия Илларионовна, ветеран труда, работала в тылу.

Исламова Маргарита Семеновна. Фото: личный архив Дмитрия Исламова.

У нас в семье традиция – 9 Мая всегда приходить к памятнику погибшим воинам с цветами. Ведь герои войны, подарившие нам мирное небо над головой, являются, на мой взгляд, своего рода нравственным эталоном, с которым мы должны постоянно сравнивать свои поступки, задавать себе вопрос: «А достоин ли я своих предков? Что бы сказали они?»

К сожалению, с каждым годом всё меньше героев могут вместе с нами отмечать День Победы. Но память о подвигах останется навсегда в истории страны и Кузбасса.

Кожевин Дмитрий Петрович. Фото: личный архив Дмитрия Исламова.

Спасибо вам, герои войны и труда, за удивительный пример мужества, стойкости, самопожертвования и любви к Родине! Крепкого здоровья и долгих лет жизни нашим ветеранам! Вечная память павшим воинам и труженикам тыла, не дожившим до 76-й годовщины победного мая! Пусть никогда не повторятся события тех страшных лет.

Кожевина Клавдия Илларионовна. Фото: личный архив Дмитрия Исламова.

Желаю всем кузбассовцам удачи, здоровья, финансового благополучия и мирного неба над головой.

С праздником, земляки! С Днём Победы!

С уважением, депутат Государственной Думы от Кузбасса Дмитрий Исламов.