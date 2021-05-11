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Общество11 мая 2021 7:35

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 мая: 60 заболели, 1 скончался, 59 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 мая.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 мая.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 60 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 858 человек. Общее число умерших - 685, за минувшие сутки скончался один пациент.

Вместе с этим еще 59 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 549 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 624 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1594 человека.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости