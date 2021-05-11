Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 мая: 60 заболели, 1 скончался, 59 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 60 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 858 человек. Общее число умерших - 685, за минувшие сутки скончался один пациент.

Вместе с этим еще 59 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 549 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 624 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1594 человека.