В Кузбасс поступил третий тип вакцины от коронавируса

вакцины вызывают формирование приобретенного иммунитета против СОVID-19, дают возможность избежать заражения, тяжелого течения и последствий заболевания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемеровской области продолжается прививочная кампания по иммунизации населения против коронавирусной инфекции. И на сегодняшний день для этих целей в регионе имеются три типа вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») производства научно-исследовательского центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» - государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» - от НИИ имени Чумакова.

Третий тип вакцины поступил в Кузбасс за несколько дней до майских праздников - 26 апреля. Первая партия составила всего 4680 доз, ее распределили по прививочным пунктам области. Сколько еще флаконов «КовиВака» и когда поступят в Кузбасс, неизвестно, но что поставки будут, это несомненно. Например, запас «ЭпиВакКороны», первая партия которой из 1200 доз пришла в Кузбасс в середине апреля, на сегодняшний день составляет 3944 единицы. А общее количество поступившего препарата «векторного» производства за неполный месяц составило 6480 штук. Больше всего в Кузбасс привозят «Спутник V»: по информации на 11 мая, в регион поступило уже 234 066 доз, в запасе лежат немногим более 28 тысяч. Все эти вакцины вызывают формирование приобретенного иммунитета против СОVID-19, дают возможность избежать заражения, тяжелого течения и последствий заболевания.

Как сообщили «Комсомолке» в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области, по состоянию на 11 мая 2021 года в Кузбассе первую дозу вакцины получили 207 782 человека, двукратно привиты 148 894 кузбассовца.

Привиться от коронавируса могут все желающие, не имеющие противопоказаний к вакцинации, причем бесплатно. Только надо заранее записаться на прививку, позвонив для этого по номеру 122, а также при обращении в регистратуру поликлиники по месту жительства.