Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 мая: 62 заболели, 2 скончались, 61 выздоровел

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 62 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 920 человек. Общее число умерших - 687, за минувшие сутки скончались 2 пациента.

Вместе с этим еще 61 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 610 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 623 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1446 человек.