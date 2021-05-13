Спасти от нищеты: Сардана Авксентьева о региональной программе партии «Новые люди»

Сардана Авксентьева прославилась на всю страну, когда стала мэром Якутска и заявила, что чиновники будут работать по-новому - честно.Фото: партия «Новые люди»

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева прославилась тем, что продала почти весь автопарк персональных джипов городской администрации, снизила плату за проезд в общественном транспорте, отменила банкеты и другие «кормушки» для чиновников, отказалась принимать у строителей плохие дороги. Но главное - заявила: будем работать по-новому - честно. Через несколько месяцев после отставки она вступила в партию «Новые люди».

«Прошло три месяца размышлений. Алексей Нечаев (лидер партии, - ред.) предложил мне сотрудничество в деле развития регионов. Я взвесила за и против и сказала «да» - потому что хочу позитивных перемен в стране», - написала на своей странице в Instagram Сардана Авксентьева после принятого решения.

О региональной политике

Среди вопросов, над которыми сейчас работает экс-чиновница, один из самых важных - это региональная политика. Это вопросы бюджета, вопросы, связанные с налогообложением - какая часть денег должна оставаться в регионах. Она не понаслышке знает о состоянии муниципальных бюджетов: голь и нищета, денег не хватает, при этом масса задач, которые непосредственно сказываются на уровне жизни и настроении людей.

По словам Авксентьевой, голь и нищета муниципалитетов начинаются с того, что у них много полномочий, но нет денег. Муниципалитетам нужно больше денег. Часть средств, которые собираются и замешиваются в общем федеральном котле, необходимо оставлять непосредственно на местах. Чтобы те же городские власти могли менять жизнь населения к лучшему.

Сейчас Сардана готовит региональную программу партии. По ее словам, в ней будет идти речь о том, как должны выглядеть здоровые отношения между центром и регионами, губернаторами и местным самоуправлением, между людьми и властью - и что для этого надо сделать.

- Из чего складывается диалог власти и общества? Я для себя определяю три-четыре основных момента. Первое - прямые общедоступные выборы. Это и есть явное и нормальное волеизъявление людей. Второе - независимые СМИ. Третье - действия некоммерческих организаций, которые могут заниматься как социальными вопросами, так и любыми другими. И четвертое - власть своим образом жизни и поведением должна не отрываться от людей, - рассказала изданию политик.

Среди вопросов, над которыми сейчас работает экс-чиновница, один из самых важных - это региональная политика. Фото: партия «Новые люди»

О важности выборов

Прямые выборы должны начинаться уже на муниципальном уровне. Местное самоуправление - основа власти в нашей стране. Обязательно должны быть прямые выборы мэров. Обязательно общий доступ к выборам. Это - основа диалога власти и общества.

Причем требования к кандидатам на пост главы города не должны быть запредельными. Именно из-за этих требований многие достойные кандидаты отсеиваются еще на подходе.

- Все муниципальные фильтры я считаю препонами. Люди сами должны решать, кто им подходит, кто нет. Нельзя считать - и не нужно, и опасно, и ошибочно - людей глупее, чем они есть на самом деле. Люди во всем разбираются прекрасно. Навязывать ярлыки или решать что-то за других - это неправильно, - уверена Сардана Авксентьева.

Еще одной своей задачей экс-мэр Якутска считает повышение сознательности избирателей. Потому что именно от них зависит, каким будет результат голосования.

- Надо ходить на выборы обязательно. Ходить на выборы и непременно участвовать в работе существующих гражданских институтов. Если мы будем ждать, когда придет подходящий момент для думающих людей, то это время вообще никогда не наступит. Нужно делать здесь и сейчас, - считает она.

Сардана Авксентьева подчеркивает, что, несмотря на ее желание усилить самостоятельность субъектов России, она видит свою миссию вовсе не в том, чтобы изменить государственный строй, а в том, чтобы голос регионов был услышан.