«Сломан нос, искалечено лицо»: в Кузбассе группа девочек-подростков избила 15-летнюю школьницу

Пострадавшую школьницу госпитализировали с многочисленными травмами. Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Березовский группа подростков жестоко избила 15-летнюю девочку, учащуюся одной из школ города. Видеозапись избиения была выложена в соцсети и мигом разлетелась по пабликам города. Как утверждают пользователи в соцсетях, причиной конфликта стала ревность сверстницы школьницы к парню. Она подбила других девчонок и подкараулила соперницу. Слово за слово, конфликт перерос в драку, а затем в избиение.

- У пострадавшей сломан нос, искалечено лицо, кроме того, сотрясение головного мозга: девушку били по лицу ногами, прыгали по голове, - утверждают в комментариях к ролику.

Как стало известно "Комсомолке", пострадавшая школьница в настоящее время лежит в больнице: у нее действительно диагностировали многочисленные ушибы, в том числе и головы, ссадины и перелом.

Отец школьницы обратился в правоохранительные органы с заявлением о случившемся.

- 27 апреля 2021 года в дежурную часть полиции Березовского обратился местный житель, который сообщил, что его 15-летней дочери в результате конфликта со сверстницами причинены телесные повреждения. В настоящее время полицейские уже установили и опросили всех участников произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - прокоментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Видеозапись жестокого избиения разлетелась по пабликам в соцсетях. Фото: кадр видео.

Следственный комитет Кузбасса также организовал доследственную проверку по факту случившегося. Как пояснили в пресс-службе регионального ведомства, следствию предстоит установить участников избиения, причину конфликта, проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков, а также оценить тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавшей школьницы, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении.

Проведение процессуальной проверки по данному факту взято на контроль прокуратурой. Кроме того, прокурором Березовского начата проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.