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Общество13 мая 2021 7:32

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 мая: 65 заболели, 3 скончались, 57 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 мая.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 65 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 985 человек. Общее число умерших - 690, за минувшие сутки скончались 3 пациента.

Вместе с этим еще 57 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 667 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 628 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1314 человек.

Яндекс-статистика.

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