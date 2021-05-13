За последнюю неделю пострадали 90 детей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кузбассе около 800 жителей пострадали от укусов клещей. Об этом сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Так, с начала сезона активности клещей за помощью обратились 771 кузбассовец, из них 186 детей до 17 лет. За последнюю неделю пострадали от присасывания клещей 473 человека и 90 детей.

Выходя в лес не забывайте, что одеваться нужно так, чтобы одежда предотвратила заползание клеща на вас. Само- и взаимоосмотры на обнаружения клещей необходимо проводить каждые 15-20 минут. Также соблюдайте особую осторожность, садясь или ложась на траву, клещ может прицепиться сразу к одежде, к голове и заметить его будет трудно.

Если клещи встречаются на дачном участке, необходимо провести профессиональную обработку территории акарицидами, или провести такую обработку самостоятельно инсектоакарицидными средствами. Способ обработки, нормы расхода средств указаны в инструкции к препарату.

Медицинскую помощь оказывают во всех медицинских организациях Кузбасса.Также для того, чтобы быстро и без финансовых потерь получить помощь можно оформить страховку. Полис покроет все необходимые медицинские мероприятия. В него входит осмотр пациента и удаление клеща врачом. Диагностика болезней, которые мог переносить паразит. Клещи потенциально могут быть переносчиками до нескольких десятков инфекций. Введение противоклещевого иммуноглобулина, необходимое средство для защиты от клещевого энцефалита. Иммуноглобулин вводится, если клещ был заражен.

Медицинская помощь в случае заболевания. В нее входит госпитализация в стационар, с оплатой всех необходимых процедур и медикаментов, а также реабилитационный курс на базе санаторно-курортных учреждений после стационарного лечения.

Цены начинаются от 200 рублей. Все зависит от стоимости покрытия расходов и выбранных опций. Цена страховки от клеща будет намного ниже стоимости лечения. То есть, если вы выбираете самый дешевый вариант с покрытием страхового случая в 100 000 рублей, а лечение вам обойдется в 120 000 рублей, то 20 000 рублей придется оплатить из своего кармана.