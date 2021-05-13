В Кузбасс придут заморозки до -3 и жара до +28

Кузбассовцам на ближайшие несколько дней придется ощутить и летнюю жару, и слабые заморозки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Согласно прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, кузбассовцам на ближайшие несколько дней придется ощутить и летнюю жару, и слабые заморозки. Так, в пятницу, 14 мая, ночью будет +4…+9, местами заморозки до -1, а днем +13…+18. Ветер будет дуть северный, ночью 4-9 м/с порывы до 14 м/с, а днем 6-11м/с местами порывы до 18 м/с. Ночью существенных осадков не ожидается, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

В субботу, 15 мая ночью будет +2…+7, местами заморозки до -3, днем +18…+23. Ветер северо-западный, ночью 4-9 м/с местами порывы до 14 м/с, а днем 6-11м/с порывы местами до 17 м/с. Ночью осадков также не ожидается, а днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В воскресенье, 16 мая в ночное время +7…+12, местами +1…+6, после восхода солнца потеплеет до +23…+28. Ветер будет юго-западный, 4-9 м/с порывы до 15 м/с. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

В понедельник, 17 мая ночью ожидается +9…+14, а днем +12…+17. Северный ветер 6-11м/с местами порывы до 20 м/с. Пройдут кратковременные дожди и грозы.