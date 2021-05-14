График отключения горячей воды в Кемерове отпубликовала мэрия города

Отключения горячей воды коснутся каждого района города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном центре утвержден график отключения горячей воды. Плановые отключения в городе пройдут в несколько этапов и начнутся с 17 мая.

Уже в понедельник, 17 мая, в Кемерове начнутся плановые отключения горячей воды. В то время, когда нам приходится доставать кипятильники или принимать холодный душ, коммунальщики готовятся к новому отопительному сезону. Они проверяют и ремонтируют инженерное оборудование на кемеровских электростанциях, а также проводят профилактические испытания инженерных сетей. Отключения в квартирах кемеровчан будут проводиться согласно утвержденному графику. В первую очередь воду отключат в домах Рудничного района и жилых районов Ягуновский и Пионер.

В какие дни не будет горячей воды в вашем доме?

Левый берег

I группа

3 - 16 июня

Центральный район:

Горячей воды не будет в кварталах Центрального района до реки Искитимки и в границах: р. Томь, проспект Кузнецкий (четная сторона до пр. Советского) - пр. Советский (четная сторона от пр. Кузнецкого до ул. Кузбасской). Ул. Кузбасская (нечетная сторона до ул. Ноградской). Ул. Ноградская (четная сторона от дома № 8 до ул. 50 лет Октября). Ул. Васильева (четная сторона до ул. Коломейцева), ул. Коломейцева (нечетная сторона до пр. Советского), пр. Советский (четная сторона до р. Искитимки).

Кварталы Центрального района до реки Искитимки: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 48, 49, 50, 51, ул. Ноградская, 13 в квартале № 14.

Кварталы Центрального района, заискитимская часть: кв. 2-3, 4-5, 3, 5, 7, 7а, 7б, 8, 9, 11, 12, 12а, 15, 15а, областная клиническая больница, офисный центр.

Заводской район:

Пос. Предзаводской, пос. РТС

Поселок Южный: кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Кварталы Заводского района: 59, 59а, 60, 60а, ФПК.

Ленинский район:

Кварталы Ленинского района: 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 64, 68, 74, Больничный городок.

Дома кв. 4-5: ул. Тухачевского, 30, 32, 32а, 34, 36а, 38а, 38б, 38/1, 38/2, 38/3, пр. Химиков, 2а, ул. Мирная, 20.

12 - 25 июля

II группа

Центральный район:

Горячую воду отключат в домах, расположенных в границах: пр. Кузнецкий (четная сторона от р. Томь до пр. Советского. Пр. Советский (нечетная сторона от пр. Кузнецкого до ул. Кузбасской). Ул. Ноградская (нечетная сторона до ул. 50 лет Октября). Ул. 50 лет Октября (нечетная сторона от ул. Ноградской до ул. Васильева). Ул. Васильева (четная сторона до ул. Коломейцева). Ул. Коломейцева (четная сторона от ул. Васильева до пр. Советского). Пр. Советский (нечетная сторона до р. Искитимки).

Кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14 (кроме ул. Ноградской, 13), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 52. Здание обладминистрации (пр. Советский, 62).

Заводский район:

Горячей воды не будет в домах, расположенных в границах: пр. Ленина (нечетная сторона от пр. Кузнецкого до р. Искитимки), р. Искитимка (от пр. Ленина до ул. Автозаводской), ул. Автозаводская до пр. Кузнецкого, пр. Кузнецкий (четная сторона) до пр. Ленина.

Кварталы Заводского района: 21, 21а, 24, 32, 33, 34, 34а, 51, 52, 53, 54, 55.

Правый берег

17 - 30 мая

III группа

Рудничный район:

Горячей воды не будет в домах, расположенных в границах: ул. Цимлянская, Сосновый бульвар, ул. Терешковой, ул. Волкова, ул. Ю. Смирнова, ул. Тульская, 1-й Тульский переулок, ул. Лядова, пр. Шахтеров, ул. Институтская, ул. Мамонтова, ул. Авроры, ул. Ногинская, ул. Серебряный Бор, пр. Кузбасский.

Кварталы: 1, 2-3, 4/15, 5/13, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, школа № 46 по ул. Нахимова, 177.

15 - 28 июня

IV группа

Кировский район:

Горячей воды не будет в жилых домах, расположенных в следующих границах: ул. Черемховская, ул. Аллейная, ул. Попова, ул. Александрова, ул. Потемкина, ул. Севастопольская, ул. Матросова, ул. Боготольская, ул. Леонова, ул. Тайгинская, ул. Гурьевская, ул. Инициативная (нечетная сторона от дома № 1 по № 47, четная сторона от дома № 2 по № 50а), ул.Рекордная (нечетная сторона от дома № 1 по № 21, четная сторона от дома № 2 по № 16), ул. Уральская (четная сторона от дома № 2 по № 4), пер. Рекордный, пер. Ушакова, пер. Леонова, ул. Смоленская, ул.40 лет Октября.

Кварталы: 1, 4, 5, «К», 6, 7, 8, 15, 1/4 кв. 9-12 и 1/2 кв. 10-11.

Дома 1/4 кв. 9-12: ул. Александрова, 6а, 8, ул. Леонова, 20, 22, 22а.

Дома 1/2 кв. 10-11: ул. Александрова, 12а, 14, 14а, 16, ул. Леонова, 17, ул. Гурьевская, 16.

12 - 25 июля

V группа

Кировский район:

Горячей воды не будет в домах, расположенных в следующих границах: ул. Спартака, ул. Лазо, ул. Красноярская, ул. Тургенева, ул. Шубина, ул. Каркасная, ул. Толстикова, ул. Народная, ул. Кедровская, ул. Рекордная (нечетная сторона от дома № 27а по № 47, четная сторона от дома № 30 по № 40), ул. Инициативная (четная сторона от дома № 62 по № 108 и дом № 44; нечетная сторона от дома № 57 по № 125а), пер. Инициативный, пер. 2-й Инициативный, ул. Стройгородок, ул. Кировская, ул. Алыкаевская, ул. Варшавская, ул. Таежная, ул. Халтурина, ул. Металлистов.

Дома 3/4 кв. 9-12: ул. Александрова, 2, 4, ул. Леонова, 22б, 24, 26, 26а, 28; ул. Рекордная, 27, 27а, 29а, 31а, 33а.

Дома 1/2 кв. 10-11: ул. Леонова, 19, ул. Гурьевская, 14, 15, 17, 18, ул. Инициативная, 40, 42, 48а, 50а.

Кварталы: 14, 21, 21а, 31, «Строммаш», «Стройгородок», 3/4 кв. 9-12 и 1/2 кв. 10-11.

Отключение горячего водоснабжения от малых котельных

Жилой район Кедровка

24 - 28 мая - гидравлические испытания инженерных сетей.

09 - 15 августа - ремонт котельного оборудования, теплосетей.

Жилой район Промышленновский

31 мая - 3 июня - гидравлические испытания инженерных сетей.

19 - 22 июля - ремонт котельного оборудования.

Жилой район Ягуновский, Пионер

17 - 27 мая - гидравлические испытания инженерных сетей.

16 - 31 августа - ремонт котельного оборудования.

Центральный район

Котельная № 26

21 июня - 4 июля - гидравлические испытания инженерных сетей и ремонт котельного оборудования.

ул. Соборная, жилые дома по ул. Гагарина, 47, 49, 51, 51а, 52, ул. Гвардейская, 60а.

Рудничный район

Котельная № 118

31 мая - 13 июня - гидравлические испытания инженерных сетей, ремонт оборудования котельной.

Жилые социальные дома по ул. Суворова.

Котельная № 35, 35/1

17 - 30 мая - гидравлические испытания инженерных сетей и ремонт оборудования котельной.

Жилые дома по пер. Нартова, 1а, 1б; ул. Дегтярева, 1, 3, 5, 6, 7; ул. Нахимова, 262, 264а.

Ленинский район

Котельная бульвару Строителей 65б

5 - 16 июля - гидравлические испытания инженерных сетей.

Жилые дома по бульвару Строителей, 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 63, 65, 65а,

Котельная ООО «ЭТС»

1 - 14 августа - гидравлические испытания инженерных сетей.

Жилые дома по ул. Дружбы, 30, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8.