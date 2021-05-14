280 тысяч кузбассовцев проголосовали за любимые места

45 общественных территорий Кузбасса, набравшие наибольшее количество голосов, полностью преобразатся в 2022 году. Фото: пресс-служба АПК.

Кузбассовцы продолжают участвовать в онлайн-голосовании,по результатам которого в 19 муниципалитетах региона будут выбраны 45 общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На четверг, 12 мая, уже более 280 тысяч жителей региона отдали свои голоса любимым местам отдыха и прогулок, которые, по их мнению, должны полностью преобразиться.

Среди выбираемых объектов уже появились первые лидеры. Так, по последним данным, за благоустройство сквера за территориальным управлением Рудничного района в Кемерове проголосовало уже более 10,5 тысячи человек, в Киселевске на первом месте по числу голосов - аллея Шахтеров по улице Мира, в Беловском городском округе - сквер стадиона «Грамотеинский, в Юрге большая часть голосов отдана за мини-сквер по улице Максименко около кинотеатра «Эра».

До окончания голосования осталось чуть больше двух недель. Выбрать понравившийся объект благоустройства можно до 30 мая 2021 года на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, которые работают в торговых центрах и МФЦ.

Каждый участник голосования от 14 лет и старше может выбрать одну территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации. Результаты голосования будут опубликованы на сайте https://42.gorodsreda.ru/

КОНКРЕТНО

Как принять участие в онлайн-голосовании?

Вариант 1.

1. На главной странице сайта zagorodsreda.ru нажмите кнопку «Голосовать». Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком объектов и выберите тот, за который хотите отдать голос.

2. Войдите через «Госуслуги» или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши ФИО, адрес электронной почты, и подтвердив номер телефона.

3. Ваш голос будет принят сразу после входа через «Госуслуги» или подтверждения номера телефона.

Вариант 2.

Проголосовать в ближайшем многофункциональном центре своего города:

1. Придите в любой многофункциональный центр во время его работы.

2. Обратитесь к волонтеру, работающему в зоне голосования проекта «Формирование комфортной городской среды», для получения списка объектов благоустройства через приложение на мобильном устройстве единого доступа.

3. Подтвердите свою личность через приложение на мобильном устройстве единого доступа.

4. Через волонтера отметьте Ваш выбор в приложении на мобильном устройстве единого доступа.

5. На указанный Вами номер поступит смс с информацией о сделанном выборе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кемеровчанин предложил сделать пляж на набережной

На цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» житель Кемерова предложил вырубить деревья и благоустроить пляж на набережной в Кировском районе. Пользователи интернет-платформы поддержали горожанина, но добавили, что все деревья вырубать не стоит, так как они очищают воздух.

Власти отреагировали на запрос кемеровчанина, посоветовав жителю обратиться в территориальное управление Кировского района, где эту идею могут внести в план благоустройства городских территорий по региональной программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива».