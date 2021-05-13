74 года на восьмерых, просьба о дорасследовании и ужесточении обвинения: последние новости по "Зимней вишне"

САмый большой срок запросили для Юлии Боглановой (на снимке справа). Фото: Данил АЙКИН.

В среду, 12 мая, в Заводском районном суде Кемерова начались прения по первому уголовному делу о трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Судебное следствие началось весной 2019-го и заняло два года. Такой срок связан с тем, что материалы уголовного дела насчитывают больше 350 томов и опросить суду пришлось 500 с лишним человек - свидетелей, потерпевших, подсудимых, специалистов, давших заключения, кроме того были изучены результаты многочисленных экспертиз и вещественные доказательства.

В этом уголовном деле обвиняемых - восемь человек: гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ) Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова, руководитель компании «Системный интегратор», которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко, инженер этой же компании, занимавшийся обслуживанием оборудования Александр Никитин, охранник ТЦ Сергей Антюшин и двое пожарных - Сергей Генин и Андрей Бурсин.

Теперь суд вышел на финишную прямую. 12 мая прокурор выступил с обвинительной речью, во время которой объявил, что трое из восьми обвиняемых - Судденок, Соболев и Богданова, частично признали свою вину в случившемся. Остальные подсудимые продолжают отрицать.

Также прокурор попросил суд назначить фигурантам сроки лишения свободы от 5 до 14,5 года. Самый больший срок гособвинитель потребовал для гендиректора компании-владельца «Зимней вишни» Юлии Богдановой. Чуть меньше - 14 лет - Надежде Судденок, Георгию Соболеву - 13 лет, охраннику Сергею Антюшину - 9,5 года лишения свободы, Игорю Полозиненко - 6 лет и 8 месяцев. Для инженера компании Александра Никитина обвинитель запросил 5,5 года лишения свободы, пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину - 5 и 6 лет лишения свободы соответственно. Причем при назначении сроков обвинение учло смягчающие обстоятельства в виде маленьких детей.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.

Всего в трех уголовных делах, которые были возбуждены после пожара в ТЦ и в настоящее время рассматриваются в судах, фигурируют 15 обвиняемых. В их числе бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова и экстрадированный из Польши бывший генеральный директор «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский, при котором была проведена реконструкция ТЦ, после чего его сменила на этом посту Юлия Богданова.

Руководство бывшего ТЦ обвиняетсяв тяжком преступлении. Фото: Данил АЙКИН.

КОНКРЕТНО

По каким статьям обвиняют фигурантов первого уголовного дела

На всех восьмерых обвиняемых в первом деле о пожаре в «Зимней вишне» приходится три статьи Уголовного кодекса.

- ч. 3 ст. 238 УК РФ - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» вменяют Юлии Богдановой, Надежде Судденок и Георгию Соболеву, а также Сергею Антюшину.

- ч. 3 ст. 219 УК РФ - «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» - троим вышеперечисленным из руководства ТЦ, а также Игорю Полозиненко и Александру Никитину.

- ч. 3 ст. 293 УК РФ - «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» вменяют пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину.

Две последние статьи относятся к категории нетяжких преступлений, поэтому Игорь Полозиненко, Александр Никитин, Сергей Генин и Андрей Бурсин после истечения срока содержания под стражей были освобождены из СИЗО в конце 2019 года и находятся под подпиской о невыезде. Остальные ждут окончания суда и вынесения приговора под стражей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Отец трех погибших девочек попросил отправить дело на дорасследование

Неожиданный поворот произошел на прениях, продолжившихся в суде 13 мая: отец троих погибших девочек Александр Ананьев попросил суд вернуть дело на дополнительное расследование.

По его мнению, на скамье подсудимых должно сидеть еще несколько человек: как минимум еще один охранник торгового центра и трое пожарных. Мужчина считает, что в произошедшем также могут быть виноваты и другие сотрудники МЧС и частное охранное предприятие, работавшее в ТЦ «Зимняя вишня».

Кроме того, мать Елены Востриковой, погибшей вместе с тремя детьми, младшему из которых было меньше двух лет, попросила переквалифицировать обвинение в халатности пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину на более тяжкое обвинение - в убийстве.