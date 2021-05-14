Квест на знание города, шедевр классического балета и мастер-класс рисования углем: как интересно провести выходные в Кемерове

Акция «Прошагай город». Фото: кемеровский дворец молодежи.

Прошагаем вместе город

Участвуем в квесте и наносим на карту примечательные места Кемерова.

Жителей областного центра приглашают присоединиться к федеральному проекту, направленному на привлечение туристов. Всем желающим предлагается принять участие в квесте и пройтись по пяти городским маршрутам, выполняя полученные задания, а также отмечая точки, которые могут быть привлекательны для гостей города: музеи, памятники, необычные места, а также кофейни, бары, рестораны, которые могут стать местами притяжения и для горожан, и для гостей областного центра.

Акция «Прошагай город» создана, чтобы жители других городов проявили желание посетить столицу Кузбасса. Что в нынешних условиях, когда границы многих стран закрыты и туристы ищут интересные места внутри страны, становится особенно актуальным. Добавим, что эта акция уже проводилась в Кемерове в 2019 году, но время идет, город меняется, а вместе с ним меняются и люди, и места, где можно поесть, переночевать и так далее.

Точка сбора: Театральная площадь,

фонтан у драматического театра

17-18 мая, начало в 0.00

Вход свободный

***************************************************************************

Балет «Лебединое озеро» покажут вместо «Щелкунчика». Фото: «Классический национальный русский балет».

На сцену филармонии слетятся лебеди

Смотрим самый известный балет - сказку о любви принца и девушки-птицы.

Уже 140 лет балет «Лебединое озеро» на музыку Петра Ильича Чайковского радует зрителей и на сегодняшний день является, пожалуй, самым известным в мире. Шедевр хореографии в постановке «Классического национального русского балета» под руководством заслуженного деятеля искусств России Виталия Бутримовича кемеровчане смогут увидеть на сцене филармонии Кузбасса. Добавим, что «Лебединое озеро» покажут взамен балета «Щелкунчик», который должен был состояться 5 февраля 2021 года, но был отменен.

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом, с XIX века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное - создал произведение, где балет и музыка - это единое целое, и выбрал тему любви и измены. То, что будет волновать людей вечно.

Только на сцене Большого театра балет «Лебединое озеро» был поставлен более тысячи раз. На сегодняшний день из всех существующих редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, которые имеют полностью одинаковые театральные партитуры. В каждой постановке зритель найдет для себя что-то новое. Спектакль труппы «Классического национального русского балета» не станет исключением. Великая музыка и хореография в исполнении московских артистов снова заставят ваши сердца трепетать!

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

14 мая, начало в 19.00

Цена билетов: от 700 до 1600 рублей

***************************************************************************

Подарком для участников «музейной ночи» станет мастер-класс по технике рисования углем и мастихином. Фото: из архива Татьяны БУРОВОЙ.

Солнечный камень - от добычи до рисунка

Принимаем участие в «Ночи музеев-2021».

Музей-заповедник «Красная горка» приготовил программу «Солнечный камень», которая знакомит с открытием угольных пластов, различными видами угля и способами его добычи. Подарком для участников «музейной ночи» станет мастер-класс по технике рисования углем и мастихином от преподавателя ДШИ № 46 Татьяны Буровой. Гостей постарше и любителей кино ожидает показ документальных фильмов, посвященных столице Кузбасса.

Затем свои двери для посетителей музея откроет творческая гостиная, где состоится литературно-музыкальный концерт. Организаторы пригласили артистов, которые когда-то начинали свой путь в Кемерове, а затем добились успеха в столице России. Зрителей ждет большой сюрприз!

Музей-заповедник «Красная горка»

ул. Красная Горка, 17, т.: (384-2) 45-46-46

15 мая, начало в 18.00

Цена билетов: от 250 рублей