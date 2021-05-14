Концерт Чижа, театр рук и «Ночь в музее»-2021: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Праздничный концерт группы «Чиж&Co». Фото: Елена РАЗИНА.

Чиж споет песню о любви

Исполняем хором хиты легендарной отечественной рок-группы «Чиж&Co» на ее концерте.

В Новокузнецке состоится праздничный концерт группы «Чиж&Co», приуроченный к 60-летию ее лидера Сергея Чигракова! Более 30 из них он радует публику своими песнями, многие из которых стали хитами. «Рожден, чтобы бежать», «Вечная молодость», «Фантом», «О любви», эти и другие легендарные песни группы «Чиж&Co» прозвучат во время концерта в Новокузнецке, а зрители смогут спеть их вместе с ним.

Чиж - обладатель потрясающего вокала, мастер гармонии на гитаре и непревзойденных аллегорий. Каждая песня - это маленькая история, которую с огромным удовольствием можно слушать снова и снова, они очаровывают своей простотой и откровенностью. В них описываются бытовые сюжеты, знакомые каждому, но в этих обыденных историях перемешивается все то, что и делает нашу жизнь настоящей - правдивые чувства, честные переживания и подлинные страсти. Может быть, поэтому многие композиции «уходили в народ» почти сразу же после написания.

Сергей очень быстро получил статус настоящего героя поколения, которое осталось счастливым, несмотря на все испытания. Спустя несколько десятилетий выступления Чижа наполнены тем же молодецким задором. Он с легкостью ставит на уши даже самую консервативную публику.

Как утверждает сам Сергей Чиграков, все его творчество создано по наитию. Также искренне и по наитию будет скомпонован и юбилейный концерт. Впрочем, Сергей обещал представить в этом году долгожданный новый альбом, и, кто знает, может быть, гостям праздничного концерта доведется стать и зрителями премьеры.

Театр Металлургов

Театральный проезд, 6, т.: (384-3) 79-49-38

19 мая, начало в 19.00

Цена билетов: от 2500 до 3800 рублей

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Потрясающая постановка в исполнении театров пластики и танца «Пластилин» и «Образ». Фото: центр культуры и театрального искусства.

Ловкость рук и красивое зрелище

Любуемся волшебными метаморфозами от театров пластики.

Потрясающую постановку могут увидеть новокузнечане в исполнении театров пластики и танца «Пластилин» и «Образ». Юные артисты подготовили пластический дивертисмент с говорящим названием - «Побеждая!». Такое название выбрано не случайно, ведь каждый из нас знает, каких усилий стоит победа! И неважно: личная, коллективная, в конкурсе, спорте, споре или над собой. Результат многочасовых тренировок юных артисток театра пластики и танца под руководством балетмейстеров Анастасии Пахтусовой и Оксаны Соболевой можно смело назвать победой. Выверенная геометрия движений и невероятная пластика позволяют создать волшебные образы, которые, несомненно, приведут в восторг всех, кому повезло увидеть это зрелище.

В часовой программе зрителей ждут пластические этюды, хореографические композиции, театр теней, театр рук и, конечно, вдохновляющая музыка.

Центр культуры и театрального искусства

ул. Тольятти, 74, т.: (384-3) 76-10-50

14 мая и 15 мая, начало в 18.00

Цена билетов: от 100 рублей

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Всероссийская «Ночь музеев» посвящена 300-летию региона. Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

300 лет и одна ночь в музее

Отправляемся в автобусный тур по сумеречным музеям города.

15 мая в Кузбассе пройдет уже традиционная всероссийская «Ночь музеев» - единственная ночь в году, когда музеи открывают двери для гостей в необычное время. Тема предстоящей музейной «Ночи» посвящена 300-летию региона. И всех желающих новокузнечан приглашают в автобусный тур с квалифицированными экскурсоводами по главным музеям города.

Так, в краеведческом музее посетители экскурсии попадут в остросюжетный детектив, посвященный громкому делу в Кузнецке. Расследование до сих пор не закончено, старинные артефакты не найдены. Именно участникам мероприятия предстоит распутать клубок загадочных исчезновений.

К следующему на маршруте Новокузнецкому художественному музею посетителей доставят на комфортабельных автобусах. Здесь ночные гости погрузятся в арт-медитацию, во время которой картины оживут и обретут неповторимый голос. А в финале зрители сами станут частью картины.

В музее Достоевского участники акции окунутся в творческий водоворот искусства, где переплелись проза и поэзия, музыка и танцы. Музейные метаморфозы приведут к непредсказуемому финалу. А в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» посетители увидят представление о бедном кузнечанине, заболевшем «золотой лихорадкой». Выставки и экскурсии будут доступны весь вечер. Детей ждет «Археологический уголок», любителей красивых кадров - фотозона.

Перечисленные здесь театр теней, космический сюр и танцевальный флешмоб - это даже не треть программы. В этом году автобусный тур по музеям займет четыре часа, поэтому организаторы советуют на всякий случай захватить термос с горячим чаем и бутерброды!

Нет возможности посетить все музеи сразу или сомневаетесь, что дети осилят длинный маршрут? Возьмите лайт-версию в любом из перечисленных музеев города. В каждом из них подготовлена программа для самостоятельного посещения мероприятия. В любом случае скучать не придется!

Тур по музеям

улица Кирова, 62

Продажа билетов: пр. Пионерский, 24, т.: (384-3) 74-18-04

15 мая, отправление автобусов каждый час с 18.00 до 23.00

Цена билетов: взрослые - 1000 рублей, студенты, школьники, пенсионеры - 600 рублей