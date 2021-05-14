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Общество14 мая 2021 7:34

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 мая: 62 заболели, 1 скончался, 59 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 мая.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 62 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 047 человек. Общее число умерших - 691, за минувшие сутки скончался 1 пациент.

Вместе с этим еще 59 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 726 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 630 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1148 человек.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости