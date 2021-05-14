Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 мая: 62 заболели, 1 скончался, 59 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 62 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 047 человек. Общее число умерших - 691, за минувшие сутки скончался 1 пациент.

Вместе с этим еще 59 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 726 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 630 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1148 человек.