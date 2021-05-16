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Общество16 мая 2021 8:41

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 мая: 61 заболели, 2 скончался, 65 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 мая.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 61 кузбассовец заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 172 человек. Общее число умерших - 695, за минувшие сутки скончались два пациента.

Вместе с этим еще 65 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 845 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 632 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1452 человек.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости