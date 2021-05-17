Живая природа и угледобыча могут существовать вместе: доказывают горняки «Кузбасской Топливной Компании»

Фото: ПАО «КТК»

Память вырастет на века

На служебной вахтовке, подпрыгивая на каждой кочке и колдобине грунтовой дороги, медленно, но настойчиво движемся к цели – лесной делянке, или, если официально, лесокультурной площади в Беловском муниципальном районе Кузбасса. Здесь на территории почти в полтора гектара пройдет посадка сеянцев сосны. Ее участниками будут горняки «Кузбасской Топливной Компании», которая, как и еще одна компания из группы «САФМАР» Михаила Гуцериева – «Русский Уголь» – стала региональным партнером международной акции «Сад памяти», организованной Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы. Акция, призванная напомнить, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне, проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. По всей стране этой весной высадят 27 миллионов деревьев в память о погибших. Отметим, что горняки «Русского Угля» и «Кузбасской Топливной Компании» (на их предприятиях работают около 9000 жителей Сибири и Дальнего Востока) внесли свой вклад уже в нескольких регионах России. 12 мая на интерактивной карте садпамяти2021.рф добавился Кузбасс.

На делянке горняков встречали песни военных лет и почетный гость акции – певец, музыкант и актер Денис Клявер. Который признался, что рад участвовать в двойном благородном деле: и напомнить о героических делах предков, и отдать дань природе:

– Деревья – они же живые, и с ними можно приезжать пообщаться, грибы пособирать: я знаю, что у сосен растут вкусные маслята. А сами сосны будут напоминать и нам, и нашим потомкам о подвигах, о героическом труде шахтеров, чью профессию я очень уважаю.

Фото: ПАО «КТК»

После инструктажа горнякам раздали посадочный материал (сеянцы-двухлетки ростом примерно 25 сантиметров) и орудия труда – мечи Колесова. И разделили попарно: один делает щели в почве, другой размещает сеянцы и оправляет их. Оказалось, что процесс имеет свою специфику – на тяп-ляп сосенку не воткнуть: например, при недостаточно плотной заделке корневой системы в посадочную щель это может привести к образованию в почве воздушного мешка и гибели растения.

– Я – впервые на такой акции. Дело получается благородное, хотя и не такое легкое, как на первый взгляд. Но главное – чтобы все прижилось, – отрывается на минуту от работы Александр Давыдов, водитель «БелАЗА».

Он оказался представителем семейной династии: работает в одной бригаде с братьями Сергеем и Владимиром на разрезе «Виноградовском» с 2003 года. Участие в акции для них – дань памяти погибшим участникам войны и труженикам тыла:

– Мы сегодня также посадили сосенки в честь нашей бабушки – Александры Ефимовны Голиковой. Она трудилась здесь, в Сибири, и до сих пор является примером для нас и наших детей, – рассказал Александр Давыдов.

– А я посвятил посадку своему деду – Михаилу Загребину. Он был сапером, участником нескольких войн, закончил Великую отечественную на Украине. Призываю всех посадить деревья в честь своих дедушек, прадедушек и других родственников, чтобы они остались как знак светлой памяти о них, – говорит Иван Жолобов, специалист по недвижимости «КТК».

Фото: ПАО «КТК»

– Война – это страшно, не хотелось бы ее повторения. У меня прадедушка погиб в шахте в результате аварии, так как там не думали о безопасности, пытались давать больше угля. Сегодня важно укреплять память о подвиге и героизме в те годы, чтобы сохранить нашу историю, поэтому я здесь, – отметила третьекурсница Юлия Моисеева.В разгар посадок на делянку прибыли волонтеры – бойцы экологического отряда Кемеровского государственного университета, они сразу подключились к работе.

В итоге «зеленые легкие» Кузбасса за пару часов получили добавку в четыре тысячи единиц.

– У меня один дедушка воевал, а второй изготовлял мины на оборонном предприятии. Я ими всегда гордился. Но отмечу еще: очень важно, что такими акциями мы не только сохраняем историческую память, но и укрепляем «зеленые легкие» нашего региона. Угольный край может и должен быть цветущим, чтобы в нем было приятно жить. У нас заключено соглашение с администрацией района, по которому мы высаживаем деревья не только в ходе акций. Эта работа – в числе приоритетов компании, – говорит главный специалист по землепользованию Сергей Шмулевич.

«КТК» в 2020 году сдала государству 8,3 га хвойного леса в Прокопьевском муниципальном округе, а также посадила 16 га хвойного леса в Крапивинском муниципальном округе. В 2021 году она сдаст восстановленный лесной массив государству.

В 2012 году в Кузбассе была учреждена новая особо охраняемая природная территория – государственный заказник регионального значения «Караканский». Событие это стало одним из самых значительных в природоохранной сфере региона – впервые ООПТ создали в промышленной зоне, где шла (да и сегодня идет) интенсивная добыча черного золота. К слову, по оценкам специалистов, в том районе залегает пласт в 500 миллионов тонн угля, так что решающим в вопросе о создании заказника стала добрая воля, которую проявила «Кузбасская Топливная Компания». Она пересмотрела свои проектные планы по добыче, отказавшись от возможной дополнительной прибыли и согласившись уступить под ООПТ около 1,2 тысячи гектаров.

Фото: ПАО «КТК»

Вторая жизнь для Каракана

Как рассказал один из инициаторов создания заказника, доктор биологических наук Андрей Куприянов, уникальность этого участка в том, что нигде в Кузнецкой котловине больше нет таких единых ландшафтных комплексов с хорошо сохранившимися лугово-степными сообществами. В частности, здесь можно встретить колонии лесостепного сурка и летучих мышей, гнездятся редкие для области хищные птицы (степной лунь, большой подорлик).

Откликнулись в «Кузбасской Топливной Компании» и на предложение ученых помочь в реализации проекта по разработке методов реставрации лугово-степных сообществ на нарушенных из-за хозяйственной деятельности территориях. На отвале разреза «Виноградовский» был создан экспериментальный полигон по реставрации растительного покрова степных и лугово-степных сообществ. Здесь заложено 12 опытных площадок для проведения наблюдений за различными вариантами посадок. Ученые Кузбасского ботанического сада получили возможность наблюдать за приживаемостью более ста видов растений одновременно. В 2017 году технология реставрации лугово-степных сообществ была внесена в новый госстандарт в качестве наилучшей доступной технологии и рекомендована для использования угольными компаниями.