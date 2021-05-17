Угольщики поддержали высадку одного миллиона деревьев

Фото: ООО «Разрез Кийзасский»

В пятницу, 14 мая, в Ижморском округе близ села Колыон, сотрудники четырех угольных компаний, в том числе работники ООО «Разрез Кийзасский» (входит в Группу «Сибантрацит») приняли участие в массовой посадке хвойных деревьев.

- Сегодня замечательный день, и я рад, что здесь собрались не только лесники, которые будут выполнять свои прямые обязанности, но и приехали коллективы промышленных предприятий, – давая старт акции, сказал заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. – Все вместе мы посадим настоящий лес, который будет радовать нас долгие годы! И я надеюсь, что угольщики поддержат эту добрую традицию, и мы обязательно будем регулярно встречаться на таких мероприятиях

В Ижморском районе горняки высадили саженцы ели обыкновенной, которые привезли из питомника в Алтайском крае.

Фото: ООО «Разрез Кийзасский»

При посадке использовалась специальная узкая стальная лопата, которая облегчает и ускоряет процесс посадки (меч Колесова). Кроме того, на поле работала посадочная машина.

- Я родился и вырос в Кузбассе, в городе Мыски, рядом с которым располагается предприятие, на котором я тружусь. У нас очень красивая природа в регионе, много деревьев, но хочется, чтобы берез, сосен и елок было еще больше, поэтому я с большим удовольствием принял участие в сегодняшних посадках. Точно собственноручно высадил более 50 саженцев. Отлично, что «Разрез Кийзасский» дает возможность принять участие в таком мероприятии, чувствуешь, что приобщился к чему-то важному и доброму, - поделился впечатлениями заместитель начальника технологического комплекса «Разреза Кийзасского» Константин Киршин.

Всего в Ижморском районе на площади в 300 гектаров со временем должны появиться около одного миллиона деревьев. Кроме того, «Разрез Кийзасский» в этом году высадит хвойные породы деревьев на площади 267,2 га на территории Мысковского городского округа.

Фото: ООО «Разрез Кийзасский»

Компенсанционное лесовосстановление – новое направление в экологической политике региона, предусмотренное Указом президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 г. № 204 и национальным проектом «Экология». «Разрез Кийзасский» приступил к программе компенсационного лесовосстановления в 2020 году – были высажены саженцы хвойных пород деревьев в Ижморском муниципальном округе на площади 60 га.