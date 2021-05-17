Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 мая: 60 заболели, 3 скончались, 61 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 60 кузбассовец заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 232 человек. Общее число умерших - 698, за минувшие сутки скончались три пациента.

Вместе с этим еще 61 пациент выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 906 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 628 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1430 человек.