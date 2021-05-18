Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 мая: 60 заболели, 2 скончались, 63 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 60 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 292 человека. Общее число умерших - 700, за минувшие сутки скончались два пациента.

Вместе с этим еще 63 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 969 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 623 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1411 человек.