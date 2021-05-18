Каждый пятый кузбассовец 20-29 лет имеет высшее образование и живет за счет родителей

Кубасс нельзя назвать регионом невест: мужчин в нем чуть-чуть, но больше. Фото: Евгения ГУСЕВА

Любопытное исследование провел Кемеровостат к предстоящей переписи населения, основной этап которой пройдет в России с 1 по 30 сентября. Специалисты ведомства сравнили поколения кузбассовцев 20-29 лет на протяжении 60 лет и то, как они менялись от переписи к переписи.

Так, по данным органа статистики, на 1 января 2021 года количество двадцатилетних в Кузбассе насчитывало всего 269 тысяч человек. То есть в числе молодежи этого возраста находится лишь каждый десятый житель региона. Объяснение этому тоже есть: переписи населения 1970 и 1989 годов зафиксировали заметное снижение числа молодых людей - в этом возрасте были «дети войны» и дети «детей войны» соответственно. На снижение численности молодежи в настоящее время повлияло уже «второе эхо войны» и спад рождаемости в 1990-е годы.

Тем не менее Кузбасс, в отличие от многих других субъектов России, не является регионом невест. У нас правильнее петь, что на девять девчонок по статистике десять ребят. На начало 2021 года доля молодых мужчин составила 50,9%, то есть на 1000 мужчин приходится 966 женщин. И эта тенденция, которая начала фиксироваться еще с 1959 года, была нарушена лишь дважды: в 2002 году доля мужчин из числа двадцатилетних сократилась до 49,6% (тогда приходилось 1016 женщин на 1000 мужчин), и 2010 году - 49,7% (1013 женщин на 1000 мужчин). С 2014 года и по настоящее время девушек меньше, чем парней.

Еще одна интересная особенность: у 20-29-летних доля состоящих в браке среди женщин выше, чем среди мужчин. Но этот феномен наблюдается во многих странах и вызван отличиями мужской и женской психологии. Число незарегистрированных браков, так называемых гражданских, в России растет, при этом женщины в таких союзах чаще считают себя замужними, а мужчины - неженатыми. (55,3% и 43,9 соответственно).В этом же объяснение и того факта, что среди женщин по сравнению с мужчинами больше разведенных и разошедшихся.

В 21-м веке уровень занятости кузбасской молодежи ниже, чем в предыдущие десятилетия. Если до 1989 года он колебался на уровне 89-91%, то по данным переписи 2010 года, он упал до 68,7%, поскольку существенно возросла доля молодежи, получающей очно высшее и среднее профессиональное образование и не занятой в общественном производстве. В 2010-м вузовский диплом имели 23,3% от числа молодежи, среднее профессиональное образование - 29,8%. При этом уровень образования женщин выше, чем мужчин: почти треть кузбасских девушек (29,2%) могут похвастаться корочками института или университета, тогда как среди молодых мужчин таковых всего 17,4%. При этом доля мужчин со средним профессиональным уровнем образования выше, чем среди женщин (31,8% и 27,9%, соответственно).

Однако при этом почти каждый пятый кузбассовец 20-29 лет (23%) - находится на иждивении отдельных лиц, читай - родителей. По сравнению с 1970-1989 годами эта цифра возросла более чем в пять раз (4,7% в 1989 году). Еще 70,2% рассказали, что зарабатывают деньги самостоятельно. При этом доля имеющих источником средств к существованию трудовую деятельность среди молодых мужчин существенно выше, чем среди молодых женщин, доля находящихся на иждивении - наоборот.

Как изменился портрет кузбассовцев в возрасте 20-29 лет, покажет предстоящая перепись населения.