Куда в Кузбассе ни пошел, везде работу нашел

В Кузбассе рабочих рук не хватает во многих сферах деятельности, в том числе в строительстве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе назрела проблема нехватки рабочих рук. В настоящий момент число вакансий на бирже труда значительно превышает количество безработных в Кемеровской области. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко в прямом эфире телеканала «Кузбасс 1».

И это при том, что появление коронавируса с последующей остановкой предприятий вызвало резкий рост безработицы в прошлом году на кузбасском ранке труда.

- В период пандемии число занятых в Кузбассе сократилось на 28 тысяч человек, а в пиковые моменты показатель безработицы превысил 80 тысяч. В настоящее время без работы находятся почти 23 тысячи кузбассовцев, при этом в банке вакансий региона - около 35 тысяч предложений. Только с начала 2021 года благодаря службам занятости работу нашли более 17 тысяч кузбассовцев, - рассказал Сергей Ващенко.

Кроме того, по словам чиновника, в настоящее время в Кузбассе активно создаются новые рабочие места. Этому способствует работа территорий опережающего социально-экономического развития, поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе на уровне региона.

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Кузбассовцы - самые подозрительные соискатели в России

98% соискателей из Кузбасса проверяют информацию о работодателе, когда рассматривают предложения о работе, и это, кстати, самые высокие показатели по России, на втором месте - Калининградская и Ярославская области (по 97%). Такие выводы сделала служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru по результатам опроса 4312 человек.

Самым популярным источником для проверки информации о работодателе оказался поиск отзывов бывших и нынешних сотрудников в интернете. Этот способ используют 62%кузбассовцев. На втором месте - проверка сведений о компании на сайте ФНС (42%). На третьем - выяснение, не является ли компания банкротом (27%).