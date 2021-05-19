Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 мая: 58 заболели, смертей нет, 62 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 58 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 350 человека. Общее число умерших - 700, за минувшие сутки смертей нет.

Вместе с этим еще 62 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 031 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 619 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1276 человек.