В Кузбассе 11 школьников пострадали из-за распыления неизвестного вещества

На месте происшествия работают оперативные службы. Фото: Олег Укладов

В Кузбассе 11 учеников пострадали из-за распыления неизвестного вещества в одном из образовательных учреждений. Как сообщает Кузбасский центр медицины катастроф, учеников госпитализировали. Они находятся в состоянии легкой степени тяжести. На выезде работала бригада Кузбасского ЦМК. Инцидент произошел в Новокузнецке, в школе № 26 Центрального района города.

В ГУ МВД России по Кемеровской области прокомментировали, что в образовательном учреждении была проведена эвакуация учеников и персонала.

- По предварительным данным, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - рассказали в ведомстве.

В СУ СК РФ по Кузбассу сообщили, что учителя и ученики почувствовали першение в горле, после чего было принято решение вывести детей из школы. Предположительно,что в школе был распылен перцовый газ одним из учеников старших классов. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего

Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту о распыления в новокузнецкой школе газового баллончика.

- В настоящее время на место выехали прокурор Новокузнецка и прокурор Центрального района Новокузнецка, при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования для их устранения, - сообщили в областной прокуратуре.