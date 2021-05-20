Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 мая: 57 заболели, 3 скончались, 66 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 мая.

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 57 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 407 человек. Общее число умерших - 703, за минувшие сутки трое скончались.

Вместе с этим еще 66 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 097 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 607 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1387 человек.