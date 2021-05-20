20 лет роста и созидания. При поддержке СУЭК состоялся субботник участников проекта #ВнеГорького на конкурс Минстроя

Участниками субботника в будущем Городском парке (рабочее название проекта #ВнеГорького) стали более шестидесяти горожан.

Участниками субботника в будущем Городском парке (рабочее название проекта #ВнеГорького) стали более шестидесяти горожан – советы молодёжи предприятий «СУЭК-Кузбасс», Трудовой отряд СУЭК, юные экологи школы №2, лидеры общественного движения по развитию городской территории.

Выступая на митинге перед началом субботника, заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам Дмитрий Ефлов подчеркнул, что сегодня происходит действительно историческое событие в жизни города – подготовка места для большой садово-парковой зоны, которая будет радовать несколько поколений ленинск-кузнечан. И замечательно, что это делается руками активных молодых людей, по настоящему заинтересованных в том, чтобы «малая родина» становилась лучше, комфортней для жизни.

Начальник отдела по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Ксения Усенко отметила, что в этом году СУЭК исполняется 20 лет. «В честь юбилея сотрудниками компании делается много добрых, полезных дел. Одно из них – всевозможная поддержка уникального проекта #ВнеГорького. Его реализация, безусловно, даст новый импульс к развитию шахтерского города».

В рамках субботника участники очистили от мусора и старых поломанных деревьев, кустарников участок рядом с небольшим озером. Многие из ребят впервые для себя узнали, что оказывается практически в центре города есть такая «лесная» территория. И, конечно, хотелось, чтобы она стала действительно цивилизованным местом отдыха для земляков самого разного возраста.

Многие из ребят впервые для себя узнали, что оказывается практически в центре города есть такая «лесная» территория.

- В черте городе практически нет водоемов, куда можно было бы прийти отдохнуть в летний период, - говорит сотрудница ООО «Сиб-Дамель» Виктория Моисеева. - Хорошо, что сейчас появился такой проект. Наша компания, мы – волонтёры, стараемся поддерживать самые разные социальные акции. А здесь планируется создать настоящий современный парк. Это круто. Это интересно. И это нужно Ленинску-Кузнецкому.

В рамках субботника участники очистили от мусора и старых поломанных деревьев, кустарников участок рядом с небольшим озером.

Отметим, что в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды уже стоялось несколько этапных мероприятий. На сайте администрации города Ленинска-Кузнецкого, а также в муниципальных учреждениях города и на предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс» прошло открытое общественное голосование по выбору территории для участия в конкурсе. В онлайн-формате Урбан-форума состоялась проектная сессия с трансляцией в социальных сетях и видео-хостинге YouTube. Следующим этапом участия является завершение детальной проработки проекта и его представление на региональном уровне, а также размещение в соцсетях презентационного видеоролика.

У СУЭК уже есть успешная практика поддержки территорий присутствия в конкурсе. Так в 2020 году проект благоустройства парка «Вокзальный» в Мысках парка победил во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию в 2021 году определен грант в размере 70 миллионов рублей. Еще одним победителем конкурса в той же категории стал старейший город Новосибирской области - Куйбышев. Согласно проекту, преобразится центральная городская площадь. Реконструкция общественного пространства площади будет осуществлена с сохранением ее архитектурно-исторического наследия.