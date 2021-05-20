Сбер высадил в Кемерове 300 сосен

В новом сквере в Лесной Поляне высадили сосны, которым грозила вырубка на прежнем месте произрастания. Фото: Евгений ШВЕДОВ.

В субботу, 15 мая, в Кемерове стало на один зеленый сквер больше: сотрудники Кемеровского отделения Сбербанка высадили 300 сосен на участке между остановкой «ТУ «Лесная Поляна» и Кемеровским ботаническим садом.

- У этой экологической акции несколько смыслов: она посвящена 300-летию Кузбасса и 180-летию Сбербанка, мы спасаем от гибели 300 молодых сосенок, которые подлежали вырубке, и, наконец, мы создаем сквер своими руками, таким образом интегрируясь с природой, а взаимодействие компании с окружающей средой сейчас одна из составляющих ESG-стратегии Сбера, - сказал управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский, давая старт мероприятию.

Мастер-озеленитель компании «Сибирский кедр» - партнера акции - рассказал участникам мероприятия о специфике высадки сосновых саженцев высотой в 1,5-2 метра. Например, у высаживаемого дерева обязательно должен быть приствольный круг, где будет собираться вода, иначе возникнет недостаток влаги. Кроме того, нельзя засыпать землей прикорневую шейку - участок ствола, где он переходит в корни, в противном случае растение погибнет уже через год-два.

После короткого мастер-класса участники акции приступили к посадке. Многие сотрудники Сбербанка привлекли к процессу и своих детей.

- Я раньше сажала деревья у дедушки на участке, а вот в парке в первый раз, и хочу посадить много сосенок, - рассказала 11-летняя Ангелина Созыкина. - А вообще я часто участвую в каких-нибудь акциях: например, очищала берега пруда и ручей от мусора, еще спасала лягушек… Ведь экология это очень важно, а то в чем мы будем жить?

К слову, в рамках ESG-повестки (Environmental, Social and Governance - экологическая, социальная и управленческая ответственность), которая на сегодняшний день актуальна по всему миру, Сбер занимается не только озеленением, но и внедряет раздельный сбор мусора, сбор пластиковых крышек, вторсырья, дает новую жизнь старым вещам и развивает экологическую грамотность населения.

- В апреле текущего года у нас с министерством экологии и природных ресурсов Кузбасса было подписано соглашение о взаимодействии, и как раз в рамках этого соглашения мы в настоящее время реализуем мероприятия, направленные на повышение уровня экологической грамотности. В том числе и за счет создания парковой зоны мы можем прививать экологическую культуру жителям и формировать наше будущее вместе, - говорит начальник управления защиты интересов банка Виктор Шведов.

Сбер занимается не только озеленением, но и внедряет раздельный сбор мусора, сбор пластиковых крышек, вторсырья. Фото: Евгений ШВЕДОВ.

Создавать парковые зоны Сбер продолжит и в других местах города. При этом новоиспеченный сквер, по словам одного из организаторов акции - начальника службы безопасности банка Евгения Абузярова, финансовый гигант продолжит курировать: будет проводить в нем сезонную уборку и займется его дальнейшим благоустройством, включая установку мусорных урн и парковых диванов. И кто знает, может, уже в скором времени у жителей Лесной Поляны сквер 300 сосен станет одним из любимых мест отдыха.

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

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