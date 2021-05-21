Японская экзотика, хиты Артема Качера, рок-мюзикл и юмор от «Уездного города»: как интересно провести выходные в Кемерове

Выставка «Старинная японская фотография» из фондов московского Мультимедиа-Арт-Музея. Фото: из собрания МАММ.

Взгляд в экзотическую страну

Идем на выставку старинной фотографии знакомиться с культурой, традициями и бытом Японии столетней давности.

Суровые самураи и нежные гейши, экзотическая природа Японии и бытовые зарисовки жизни Страны восходящего солнца. Природа, интерьеры, наряды - неброская, но завораживающая красота. Все это жители и гости областного центра до конца недели могут увидеть на выставке «Старинная японская фотография» из фондов московского Мультимедиа-Арт-Музея. На сегодняшний день эта коллекция может быть по праву названа одной из крупнейших в Европе.

Старинные фото передают почти волшебную ауру Востока - самую настоящую, запечатленную фотоаппаратом и бережно хранимую поколениями людей. Остается только удивляться, как могли сохраниться эти снимки, запечатлевшие Японию и японцев, живших почти полтора столетия назад.

На выставке представлено около 100 работ японской раскрашенной фотографии эпохи Мэйдзи (1868-1912). Эта эпоха по своему значению для Японии сравнима с петровскими реформами в России. Закрытая страна вдруг приоткрывается для свежего ветра западных перемен. Одним из заимствованных технических новшеств стала фотография. Но это было не слепое копирование западных традиций, а симбиоз с традиционными японскими искусствами. Поэтому раскрашенная фотография стала особым явлением в культуре этой страны. И сегодня, век спустя, нежнейшие оттенки подчеркивают хрупкость и изящество давно ушедшей эпохи. И даже то, что на фото постановочные кадры из жизни гейш или воссозданный эпизод с харакири, а не настоящие самураи, не умаляет интереса к этим кадрам.

Фотографии выполнены в технике альбуминовой печати, которая неумолимо угасает от соприкосновения с солнечным светом. Раскрашены они не полностью, как это было принято, например, на Западе, а частично - для расстановки визуальных акцентов. Первые японские фотохудожники творили для того, чтобы рассказать гостям о культуре, быте, нравах и обычаях своей родины. Их снимки давали иностранцам возможность всмотреться в новую экзотическую страну, а японцам - продемонстрировать, сколь быстро они преодолевают стадию ученичества и осваивают технические новинки Запада.

Япония и сейчас остается для многих экзотической территорией. Поэтому выставка старинной японской фотографии - уникальный шанс познакомиться с культурой этой восточной страны.

Музей изобразительных искусств Кузбасса

пр. Советский, 48, т.: (384 -2) 36-64-78

Время работы: вторник - воскресенье, с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 рублей

***************************************************************************

Концерт Артема Качера в Кемерово. Фото: ночной клуб «Небо».

Зарядиться энергией Артема Качера

Танцуем под хиты популярного молодежного исполнителя.

Молодой и очень талантливый соавтор и исполнитель суперхитов «Грустный Дэнс» с Artik&Asti и «ДНК» с Джиганом, а также большого количества сольных треков, таких как «Яд», «Люби меня», «Энергия солнца» Артем Качер выступит в Кемерове.

На концерты Артема Качера мы рекомендуем покупать билеты заранее. Он - востребованный у молодежи певец, чья известность в России с каждым днем набирает обороты. Стильный спортивный артист - участник проектов «Фабрика звезд», «Фактор А» и шоу «Голос» на Первом канале - вызывает уважение поклонников амбициозностью, упорством и стремлением к успеху. Он постоянно становится гостем больших сборных концертов и музыкальных премий. В январе этого года его альбом целую неделю возглавлял топ-чарт Apple Music в жанре pop. Его лирические композиции в стиле pop и R’n’B о любви и страсти, о разлуке и долгожданных встречах цепляют за душу, не оставляя равнодушными, ведь многие его треки очень жизненны.

Приходите на концерт, и вы услышите Артема вживую!

Ночной клуб «Небо»

пр. Советский, 8а, т.: (384-2) 46-55-55

31 мая, начало в 19.00

Цена билетов: 1500 рублей

***************************************************************************

Известное произведение Александра Пушкина в новом формате. Фото: музыкальный театр Кузбасса.

«Дубровский» с элементами рока

Смотрим вечную классику в формате мюзикла.

Романтическая история о любви и вражде, предательстве и дружбе, людских страстях и судьбах вновь и вновь будоражит сердца читателей. Оттого-то режиссеры театра и кино снова и снова обращаются к пушкинскому тексту, давая ему новую жизнь, дополняя современным взглядом, предлагая еще раз убедиться, что многие темы остаются актуальными независимо от времени.

Так, кемеровчане могут познакомиться с известным произведением Александра Пушкина «Дубровский» в новом формате. Мюзикл в постановке Музыкального театра Кузбасса имени Боброва - это вневременная, актуальная для любой эпохи история, рассказанная средствами современной музыки, где переплелись неоклассика и R’n’B, рок и поп-музыка. Мюзикл «Дубровский» написали знаменитые российские авторы, создатели многих популярных песен и мюзиклов: композитор и продюсер, заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург и драматург, автор поэтических текстов Карен Кавалерян.

Добавьте к этому великолепную хореографию, драматургию и сценическое действие, в котором занято до 80 человек - и вам станет понятно, почему эту постановку называют поистине запоминающейся и уникальной!

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48

21 мая, начало 18.30

22 мая, начало в 17.00

Цена билетов: от 400 до 1000 рублей

***************************************************************************

Победитель Высшей лиги КВН подарит кемеровчанам море смеха и позитива. Фото: архив команды «Уездный город».

Юмор поднимает флаг

Смеемся над шутками от яркого коллектива кавээнщиков: настоящего уральского мужика Сергея Писаренко, ботаника Евгений Никишина и рубахи-парня Александра Журина.

Одна из самых ярких звезд КВН - победитель Высшей лиги команда «Уездный город» - подарит кемеровчанам море смеха и позитива. Прошло уже более 20 лет с момента первого выступления этой самобытной команды, за плечами - многочисленные победы, которые сделали «Уездный город» фаворитами игр и кумирами тысяч телезрителей. И чем больше времени проходит, тем сильнее оттачивается мастерство, разнообразнее репертуар и - больше армия поклонников!

Надо сказать, что популярные кавээнщики неизменно придерживаются одного принципа - не менять состав команды в плане образов. Так будет и на грядущем выступлении. В программе запланированы миниатюры, которые не стоит показывать детям, про жизнь и даже про Кемерово. На этой юмористической вечеринке для взрослых вы узнаете, что бывает, если гаишник остановит правительственный кортеж, увидите, в кого превращаются звезды после второго стакана, узнаете, как в Советском Союзе не было секса и многое другое... Это - тот КВН, который можно смотреть бесконечно, и вечер в компании команды «Уездный город» запомнится надолго!

Внимание! Возрастное ограничение шоу - 18+!

Ресторан Hofbrau

б-р Строителей, 54а, т.: (384-2) 780-780

22 мая, начало в 20.00

Цена билетов: от 1500 до 2500 рублей