Хиты «Белого орла», благотворительный рок-концерт и сказка из другого мира: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Сольная программа Леонида Лютвинского. Фото: личный архив.

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Слушаем легендарные хиты группы «Белый орел» в исполнении Леонида Лютвинского.

Группу «Белый орел» в конце 90-х в нашей стране знал каждый второй. Она ворвалась в топ музыкальных чартов с песней «Как упоительны в России вечера», которая стала ее визитной карточкой, а затем другие композиции, такие как «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «С высоких гор спускается туман», «Волчица», «Я куплю тебе новую жизнь» стали звучать отовсюду. Большинству эти хиты знакомы в исполнении Леонида Лютвинского - солиста группы в период наивысшей популярности этого коллектива с 1998 по 2007 год.

Сегодня Леонид Лютвинский выступает с сольной программой. Он создал собственный авторский музыкальный проект, с которым успешно гастролирует. 28 мая Леонид выступит в Новокузнецке. В концертной программе будут исполнены как уже вышеперечисленные легендарные хиты группы «Белый орел», так и другие, ставшие лауреатами фестиваля «Песня года» и прозвучавшие в исполнении Леонида Лютвинского в период расцвета творческой деятельности этого коллектива. Леонид является автором и исполнителем многих популярных песен, таких как «Солнышко», «Белый остров», «Миг любви» и многих других, которые также есть в программе. Его песни - это маленькие спектакли, в которых артист говорит о понятных каждому общечеловеческих ценностях. На его выступлениях невозможно не поддаться очарованию образов, которые создает и блестяще обыгрывает этот неординарный певец. Его светлая аура и жизненная энергия наполняют сердца зрителей положительными эмоциями, заставляя их снова и снова возвращаться на его концерты, чтобы окунуться в эту удивительную атмосферу. Романтический образ, открытость и искренность этих песен о любви не оставят вас равнодушными.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 33-03-47

28 мая, начало в 19.00

Цена билетов: от 600 до 1500 рублей

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Благотворительный рок-концерт. Фото: архив группы «Танцы святого Прокопия».

Добро в помощь

Веселимся на благотворительном рок-концерте.

Благотворительный рок-концерт организуют новокузнецкие и прокопьевские музыканты для помощи пятимесячному Егору Желнову из южной столицы Кузбасса. У мальчика врожденный порок сердца с другими сопутствующими диагнозами, и ему требуется срочная операция, которую вызвались провести в Бостоне, но не позднее семимесячного возраста. Ее стоимость - около 15,5 миллиона рублей, а времени совсем немного.

Все сборы от концерта будут переданы семье мальчика. В программе выступление пяти групп: «Танцы святого Прокопия», The F.R.I.E.N.D.S Band, «Чеширская Fm», The ROAD и «Седьмой рубеж», а также лотерея и аукцион. Ведущей мероприятия будет Анна Шевелева.

Чтобы внести свой вклад в помощь ребенку, достаточно прийти и повеселиться, а мощные и мелодичные звуки рок-музыки позволят оторваться зрителям концерта на всю катушку.

Байк-рок бар «Бардак»

ул. Курбатова, 1а

бронирование мест по т.: +7-913-130-76-74

21 мая, начало в 19.00

Цена билетов: от 300 рублей

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Спектакль по мотивам повести-сказки «Королевство кривых зеркал». Фото: Новокузнецкий драматический театр.

Дети покажут мир наоборот

Идем на спектакль, чтобы взглянуть на себя с другой стороны.

В рамках проекта «Играют твои ровесники» Новокузнецкий драматический театр и детская театральная студия «Питер Пэн» приглашают своих гостей в путешествие по королевству, где все наоборот. Спектакль поставлен по мотивам известной повести-сказки Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал». Зрителям предстоит нырнуть на ту сторону зеркала, посмотреть на себя со стороны и вместе с главными героинями Олей и Яло преодолеть все преграды, победить грозного Нушрока и спасти из заточения мальчика Гурда.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (3843) 743-043

25 мая, начало в 14.00

Цена билетов: 250 рублей