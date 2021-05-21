Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 мая: 60 заболели, 2 скончались, 59 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 60 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 467 человек. Общее число умерших - 705, за минувшие сутки двое скончались.

Вместе с этим еще 59 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 156 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 606 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1488 человек.