Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 мая: 59 заболели, 1 скончался, 53 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 59 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 584 человек. Общее число умерших - 707, за минувшие сутки один скончался.

Вместе с этим еще 53 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 272 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 605 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1872 человек.