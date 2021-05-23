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Общество23 мая 2021 7:50

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 мая: 59 заболели, 1 скончался, 53 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 мая.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 59 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 584 человек. Общее число умерших - 707, за минувшие сутки один скончался.

Вместе с этим еще 53 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 272 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 605 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1872 человек.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости