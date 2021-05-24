Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 мая: 56 заболели, 1 скончался, 51 выздоровел

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 56 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 640 человек. Общее число умерших - 708, за минувшие сутки один скончался.

Вместе с этим еще 51 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 323 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 609 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1801 человек.