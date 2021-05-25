Летняя жара к концу недели сменится заморозками

В ближайшие дни кузбассовцы ощутят настоящее лето. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни кузбассовцы ощутят настоящее лето. Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе будет не просто тепло, а даже жарко, при этом каждый день возможны кратковременные дожди и грозы. Так, во вторник, 25 мая столбики термометров днем покажут +20…+25 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, 5-10 м/с местами порывы до 18 м/с. В среду, 26 мая ночью +10…+15 градусов, а днем будет еще теплее, чем накануне - до +21…+26 градусов. Ветер южный, ночью 5-10 м/с местами порывы до 13м/с, а днем до 15м/с.

Температура продолжит повышаться и в четверг, 27 мая: ночью будет +11…+16 градусов в горах +5…+10 градусов, днем +25…+30 градусов (местами +19…+24 градусов). Ветер будет меняться с южного на юго-западный, его сила составит 4-9 м/с, ночью порывы до 14м/с, днем до 18 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем, как и всю неделю – кратковременные дожди и грозы. Это, к слову, будет последний жаркий день на неделе, уже в ночь на пятницу, 28 мая, Кузбасс накроет волной холода: в ночное время столбики термометров опустятся до +4…+9 градусов, местами возможны заморозки до 0…-2 градусов, после восхода солнца станет немногим теплее: +10…+15 градусов. Ветер уже будет дуть северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с. Также возможны кратковременные дожди и грозы.