Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 мая: 55 заболели, 2 скончались, 53 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 55 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 695 человек. Общее число умерших - 710, за минувшие сутки двое скончались.

Вместе с этим еще 53 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 376 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 609 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1695 человек.