В Кузбассе женщины обсуждают глобальные проблемы

Число только очных участников мероприятия составило две тысячи человек. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В понедельник в Кемерове начал работу второй международный женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19». Часть его площадок находится в здании открытого на днях ледового дворца «Кузбасс», остальные размещены по другим адресам: в новом здании Кассационного суда, в областной больнице, кардиодиспансере, в Театре для детей и молодежи и других.

Глава региона Сергей Цивилев во время пленарного заседания назвал форум большим значимым событием накануне 300-летия Кузбасса. И по-другому не скажешь.

Число только очных участников мероприятия составило две тысячи человек. Кроме того, к работе онлайн присоединились представители всех регионов России, а также 15 зарубежных стран. По словам организаторов, среди форумчанок есть как женщины, занимающие руководящие должности, так и простые труженицы, которые своим трудом, общественной деятельностью являются примером и образцом для всех.

Обсуждаются весьма проблемные вопросы - развитие промышленности, изменения в здравоохранении, образовании, культуре, промышленный туризм, борьба с глобальным потеплением, женское здоровье и многое другое.

Тон серьезной работе задала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко еще до официального открытия форума. Встретившись с губернатором Сергеем Цивилевым, она заявила, что властям Кемеровской области необходимо подключать женщин к проработке дополнительных мер поддержки семей, чтобы улучшить демографическую ситуацию в регионе.

Одним из звездных спикеров будет знаменитый австралиец Ник Вуйчич. Лишенный рук и ног, он ведет активный образ жизни, пишет книги и читает проповеди, которые помогают тысячам людей принять свои недостатки. Правда, выступит Ник в онлайн-формате.

Зато приехал в Кемерово Аркадий Цукер - его часто называют российским аналогом Вуйчича. Кроме того, в числе 148 спикеров форума - олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, одна из ключевых фигур IТ-отрасли Наталья Касперская, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных Дина Кирнарская и другие.

Организаторы надеются, что форум будет интересен не только его участникам, но и обычным кузбассовцам. Так, они смогут познакомиться с экспозицией, посвященной 300-летию региона, «Строим Кузбасс - строим страну» в музее изобразительных искусств, она станет продолжением выставки «Даешь Кузбасс!», которая была представлена в Третьяковской галерее.

СКАЗАНО!

«Я внимательно слежу за Кузбассом и очень радуюсь тем позитивным переменам, которые происходят последние годы. У руководства области есть четкое понимание стратегии развития, это не только решение множества текущих проблем, но и перспективы. Благодаря настойчивости губернатора удалось добиться специальной программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года с выделением существенных финансов. За последние годы регион мощно развивается во всех сферах, строятся социальные объекты - школы, детские сады, больницы, спортивные объекты, причем по всей территории области. Меня удивляет, как быстро строит Кузбасс, как быстро двигается вперед».

(Глава Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО - на пленарном заседании Выездной сессии Евразийского женского форума.)