Кузбассовцы приступили к покорению Сибири

Фото: Музей-заповедник "Томская писаница".

Сегодня в Томске стартовал финальный этап реалити-шоу «300 лет открытий. Покорение Сибири», которое выходит на телеканале «Кузбасс 1».

Участники проекта повторят путь первой академической экспедиции немецкого ученого на русской службе Готлиба Мессершмидта (1721) из Томска в Кузнецк (Новокузнецк). Команда пойдет вверх по течению Томи на полноразмерном струге «Орел» – судне, построенном по образу судов 17 века.

На всем протяжении маршрута – 500 водных километров за 10 дней – их ждут испытания, связанные с бытовыми проблемами во время переходов служилых людей по Притомью.

Во время похода струг «Орел» будет останавливаться в Сосновом остроге, Юрге, в музее-заповеднике «Томская Писаница», Верхотомском, Кемерове, Тюльберском городке и Крапивинском.

Телеканал «Кузбасс Первый» будет показывать дневники экспедиции ежедневно с 20 по 28 мая.

29 мая проект завершится праздничными мероприятиями в «Кузнецкой крепости».

Но не только экипажу струга нужно проявить себя, телезрители также смогут активно участвовать в шоу и голосовать за наиболее полюбившихся участников.

На финише экспедиции будет объявлен победитель зрительского голосования. Он получит специальный приз от одного из организаторов проекта.

Проголосовать за одного из участников можно на странице проекта на сайте «Кузбасс 1».