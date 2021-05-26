Со школьной скамьи - в бизнес: партия «Новые люди» предложила новый подход к образованию

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Истории о детях, которые открывают собственное дело и зарабатывают чуть ли не с первых классов школы, сегодня уже не кажутся невероятными. Так, в прошлом году в Кузбассе в качестве плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировались около 400 человек, не достигших возраста в 18 лет. На этой неделе, 26 мая, их - и всех, кто занимается предпринимательской деятельностью - поздравляют с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Запрос есть. Как и страх

В апреле нынешнего года партия «Новые люди» и ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провели совместное социологическое исследование на тему предпринимательской активности среди молодых людей. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 12 до 60 лет.

Выяснилось, что 60% респондентов хотели бы стать предпринимателями, а 62% родителей были не против, чтобы их дети занимались бизнесом. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что основные причины, почему россияне задумываются о предпринимательской карьере, - это независимость, высокий доход и самореализация. При этом останавливают россиян от желания начать собственное дело в большинстве случаев три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, административные барьеры.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Для этого, по словам политика, предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.

За школьную реформу

Кстати, о базовых знаниях.

Был в исследовании и блок вопросов о современной системе образования. Оказалось, что сразу 82% опрошенных считают, что школа не готовит молодых людей к реальной жизни, а около 50 процентов отмечают, что с этой задачей не справляется и вуз.

Наверняка чиновники разных уровней от образования с такой оценкой не согласятся, но…

Отметим, например, что в Кузбассе разработан комплекс мер по проведению профессиональной ориентации школьников и молодежи. Однако результаты в целом пока не впечатляют. Симптоматично, к примеру: кемеровские школьники, выигравшие в прошлом году по миллиону рублей в престижном всероссийском конкурсе за свои бизнес-проекты, дружно заявили, что не собираются становиться студентами в регионе. И весьма скептически, скажем так, отозвались о нынешней системе школьного образования: мол, в современной школе ученики и учителя отбывают положенное время без какой-либо мотивации на результат. А как можно оценить сенсационные результаты зачисления студентов в главный технический вуз региона в прошлом году, если тогда остались вакантными аж 304 бюджетных места. Причем самый большой недобор случился по специальности «Горное дело». Там, по состоянию на 1 сентября не хватало 97 студентов - и это в крае, признанном российским лидером по добыче угля…

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Партия «Новые люди», оценивая ситуацию с образованием в стране, предложила новый подход к обучению школьников и студентов. По мнению лидера партии Алексея Нечаева, именно предпринимательство должно стать ключевым навыком современного человека уже в школьные годы. Таким, как умением считать или элементарная грамотность. Страна и экономика должна опираться в первую очередь на эту предпринимательскую энергию молодых людей. Так, как это уже делают в столице и в 12 регионах страны, где благотворительный фонд «Капитаны» на площадке вузов реализует образовательные программы для молодежи. Теперь Новые люди предлагают масштабировать накопленный опыт.

- Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик -государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик - это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству, - говорит Нечаев. - Надо учить людей не бороться с богатыми, а становиться богатыми».