Лето должно быть безопасным

Главные причины трагических происшествий - беспечность и несоблюдение правил электробезопасности. Фото пресс-службы МЭС Сибири.

По статистике, число случаев травматизма среди детей и подростков летом значительно возрастает. Главные причины трагических происшествий - беспечность и несоблюдение правил электробезопасности.

В рамках программы профилактики детского электротравматизма ежегодно сотрудники филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири проводят десятки экскурсий на подстанции, сотни специальных уроков в школах, где рассказывают ребятам о правилах обращения с электричеством и безопасного поведения рядом с энергообъектами. Энергетики очень рассчитывают на поддержку в этом со стороны родителей, опекунов и педагогов.

В МЭС Сибири подчеркнули, что практически на всех энергообъектах есть предупреждающие знаки «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай - убьет!». Нужно научить ребенка обращать на них внимание, потому что это не просто слова, а предупреждение о реальной угрозе.

С появлением моды на экстремальные видео и селфи местом притяжения подростков стали опоры ЛЭП. Взбираясь на высоченные конструкции, они не всегда понимают, что подобное восхождение может обернуться трагедией. Действующие линии электропередачи находятся под напряжением в тысячи раз выше, чем в обычной розетке. При таком напряжении не обязательно касаться проводов - получить электрический удар можно, просто приблизившись к проводам на несколько метров.

Категорически запрещается возле ЛЭП использовать палку для селфи. Поднимая монопод над собой, «охотник» за лайками сокращает расстояние до проводов, подвергая себя смертельной опасности.

Нужно быть бдительным также, если вы собрались на рыбалку. Иногда ЛЭП расположены рядом с водоемами. В случае прохода под электрическими проводами к месту рыбалки убедитесь, что удилище сложено, или держите его параллельно земле. Некоторые удочки и спиннинги в разложенном виде достигают длины 7 метров. Поднятая вверх такая удочка - смертельная угроза для рыбака и тех, кто окажется рядом с ним. В воздушном промежутке между электроустановкой и телом человека возникнет электрическая дуга и нанесет несовместимые с жизнью ожоги.

Оборванные на линии провода - еще один источник угрозы. Упавший провод, находящийся под напряжением, образует на земле опасную зону в радиусе 8 метров. При его обнаружении ни в коем случае нельзя приближаться к этому месту, а покинуть опасную зону можно только особым шаркающим шагом, не отрывая ноги друг от друга. Энергетики называют его «гусиным» шагом. При этом запрещается прикасаться к каким-либо предметам и другим людям, находящимся в опасной зоне.

В МЭС Сибири призывают к осторожности и просят в случае обнаружения оборванных проводов звонить в службу спасения по телефону 112. Также о замеченных повреждениях на энергообъектах можно сообщить по телефону горячей линии МЭС Сибири: 8-800-100-29-29 (звонок бесплатный).