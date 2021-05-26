Сотрудничество администрации Правительства Кузбасса и СУЭК - яркий пример государственно-частного партнерства

Одним из спикеров форума стала исполнительный директор Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Марьяна Лисовая. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

24 и 25 мая в Кемерово состоялась выездная сессия Евразийского женского форума на тему «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: Covid-19». В мероприятии приняли участие более двух тысяч человек, в том числе представители 15 стран. Одним из спикеров форума стала исполнительный директор Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Марьяна Лисовая.

Открывая пленарное заседание, глава Совета Федерации, председатель оргкомитета Евразийского женского форума Валентина Матвиенко отметила, что очень впечатлена теми колоссальными результатами и изменениями, которые произошли за последнее время в Кузбассе. Она выразила отдельную благодарность председателю совета попечительства в социальной сфере Кузбасса Анне Цивилёвой. которая делает очень много не только для развития женского движения в Кемеровской области, но и для развития всей социальной сферы.

Об успешном опыте государственно-частного партнерства рассказала на одной из дискуссионных площадок участникам форума исполнительный директор Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Марьяна Лисовая. Она подчеркнула, что ежегодно в территориях присутствия СУЭК Андрея Мельниченко реализуется более 150 различных социально значимых проектов, акций, мероприятий, в том числе более сотни - в Кузбассе. В числе приоритетных региональных направлений - благоустройство, экология, культура, поддержка детей и ветеранов, здравоохранение, что особенно важно в период коронавирусной пандемии.

- Один из успешных совместных долгосрочных проектов - уникальная реабилитационная программа «Лыжи мечты», - отметила Марьяна Лисовая. - Он осуществляется при самом тесном взаимодействии Всероссийской программы терапевтического спорта для детей с особыми возможностями здоровья «Лига мечты», Совета по вопросам попечительства в социальной сфере в Кемеровской области - Кузбассе во главе с Анной Евгеньевой Цвилевой, и Сибирской угольной энергетической компании. За пять лет участниками реабилитационных занятий на горе Туманная в Таштаголе с помощью горнолыжной подготовки стали более четырехсот кузбасских детей. Эта программа - достойный пример того, как совместными силами государства, общества и бизнеса можно результативно решать актуальные проблемы, в том числе связанные с поддержкой особенных детей.

В рамках форума состоялся премьерный показ в Кузбассе документального фильма «Пробуждение» (AWAKENING), рассказывающего о нескольких участниках программы «Лыжи мечты». После просмотра фильма Анна Цивилева еще раз отметила насколько порой трудно приходится таким семьям с особенными детьми, и как важна любая поддержка, помощь в выпавших на их долю испытаниях.

В числе спикеров форума выступила также руководитель Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» Алена Каргополова. Она рассказала, как в современных условиях строится эффективная система по привлечению и повышению квалификации сотрудников угольной компании. Одной из ее особенностей является многоступенчатость работы, начиная с шефской работы в школах. Ряд участников проявили заинтересованность в таком комплексном подходе к решению кадровых вопросов и рассматривают возможность тиражирования опыта АО «СУЭК-Кузбасс» на своих предприятиях.