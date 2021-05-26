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Общество26 мая 2021 7:22

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 мая: 58 заболели, 3 скончались, 52 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 мая.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 58 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 753 человека. Общее число умерших - 713, за минувшие сутки трое скончались.

Вместе с этим еще 52 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 428 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 612 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1767 человек.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости