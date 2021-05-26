Синоптики рассказали, каким будет лето в Кузбассе

Первый месяц лета будет на один-полтора градуса выше нормы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Лету в Кузбассе быть. Об этом свидетельствует предварительный прогноз синоптиков Кемеровского гидрометцентра на грядущий сезон.

Причем лето начнется уже с начала июня, хотя в первой декаде и сохраняется вероятность ночных заморозков, однако они будут не такими интенсивными, как весенние. Зато дневные температуры будут высокими, причем в третьей декаде жара перевалит за 30-градусные отметки.

В целом среднемесячная температура воздуха в июне ожидается +16… +20 градусов. Это выше нормы на один-полтора градуса, что для лета является довольно большим значением.

Вместе с тем в июне ожидаются сильные ливни, причем во второй половине месяца проливных дождей будет больше. Вместе с осадками синоптики прогнозируют усиление ветра до штормовых значений - 18-23 метра в секунду, грозы и град.

- В целом май и июнь у нас так называемые градобитные месяцы - больше всего по количеству таких дней - с осадками в виде града - отмечается в мае и июне. Если брать последующий фоновый прогноз на лето - июль, август и сентябрь - температура и осадки ожидаются в пределах нормы, - рассказала Светлана Наумова на пресс-конференции, прошедшей в среду, 26 мая.

Также специалисты отмечают: лето в Кузбассе стало длиннее на две-три недели. Произошло это благодаря глобальному потеплению - весенние заморозки в регионе стали заканчиваться раньше, а осенние - начинаться позже: вместо августа - в сентябре.

Вместе с тем изменение климата привело и к негативным последствиям: так, в Кемеровской области стало отмечаться такое опасное явления, как ледяной дождь, которого ранее в регионе никогда не было, потому что Кузбасс находится в центре континента. С глобальным потеплением связано и частое выпадение крупного града, который наносит существенные повреждения не только посадкам, но и имуществу людей, вплоть до повреждения автомобилей, и появление сильного шквалистого ветра с разрушительными последствиями. Возросло и количество осадков, причем именно обильных - примерно на 100 миллиметров в год, и этот факт ощутимее всего в зимние месяцы.

- За счет этого большого увеличения осадков у нас стала меньше промерзать почва, причем даже в степных зонах, что, впрочем, хорошо для сельского хозяйства, - отметила Светлана Наумова.