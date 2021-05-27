Участницы женского форума в новом Ледовом дворце установили первые цифровые рекорды

В МегаФоне подвели первые итоги работы мобильной сети на новой площадке. Фото: пресс-служба МегаФон.

Самый крупный за Уралом комплекс открылся накануне, и вместе с главными мероприятиями к 300-летию Кузбасса здесь официально началась цифровая жизнь. В МегаФоне подвели первые итоги работы мобильной сети на новой площадке.

Участницы прокачали Ледовый дворец не только полезными знаниями, но и рекордным трафиком, которого бы хватило на загрузку более 200 тысяч фото в Instagram. Кстати, именно эта социальная сеть возглавила рейтинг самых популярных приложений на мероприятии, а главным мессенджером стал WhatsApp. Также аналитики МегаФона подсчитали, что объем голосового трафика за 2 дня работы форума сравним с непрерывными разговорами по телефону в течение 6 суток. Средняя скорость 4G во время мероприятия составила около 70 Мбит/с.

Специально к открытию форума МегаФон реализовал инфраструктурный проект по обеспечению Ледового дворца связью и мобильным интернетом. Технические специалисты построили indoor станции на вершине крытого купола спортивного сооружения, что позволило гостям безлимитно пользоваться услугами МегаФона. Связисты также развернули передвижную лабораторию с технологией Wi-Max на базе мобильного тяжеловеса КАМАЗ. Кроме того, была расширена емкость существующих базовых станций 3G/4G вблизи Ледового дворца.

«Предоставление связи на массовых мероприятиях требует от оператора особой технической экспертизы. Международный женский форум не стал исключением. В 2021 году крупнейший за Уралом спортивный объект будет оснащен инновационными решениями по примеру Олимпиады, Чемпионата мира по футболу, Универсиады. К 300-летию Кузбасса МегаФон успешно интегрирует передовой цифровой опыт для проведения ярких событий международного уровня», - комментирует Людмила Цветкова, директор МегаФона в Кемеровской области.

Напомним, что главной темой международного форума стало обсуждение роли женщин в развитии промышленных регионов в период пандемии. По данным организаторов, в мероприятии участвовали 2 тысячи представительниц регионального бизнеса, общественных организаций, государственного сектора. Почетным гостем форума стала председатель Света Федерации Валентина Матвиенко. Главным модератором события выступила Анна Цивилева, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla.