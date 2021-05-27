Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 мая: 56 заболели, 3 скончались, 54 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 56 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 809 человек. Общее число умерших - 716, за минувшие сутки трое скончались.

Вместе с этим еще 54 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 482 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 611 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1716 человек.