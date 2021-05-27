Белово кардинально изменился к 300-летию Кузбасса

Фото: пресс-служба администрации Беловского городского округа.

В 2018 году Белово, отмечавший свое 80-летие, уже активно менял свой облик. Были открыты после масштабной реконструкции стадион «Шахтер» и парк «Центральный», который вошел в федеральный список лучших практик по благоустройству. Кроме того, первых зрителей приняли новые 3D-кинозалы в ДК «Угольщиков» и КЦ «Бачатский». Но основная часть грандиозных преобразований еще была впереди.

Центры для спортивных рекордов и творческих находок

Капитально отремонтированный по программе «Формирование комфортной городской среды» сквер стадиона «Шахтер» в Бабанакове, построенную Аллею Шахтеров в микрорайоне Ивушка и обновленный фонтан в Бачатском ввели в строй в 2020 году. Тогда же завершилось строительство ФОК «Металлург» в центральной части Белова - это один из якорных проектов в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса. Его возвели меньше чем за год на пустом стадионе, где раньше было только футбольное поле. Большой спорткомплекс с 25-метровым бассейном, пятью спортзалами и гостиницей стал одной из достопримечательностей нашего региона. Ведь «Металлург», рассчитанный на 1,1 тысячу атлетов и зрителей, - самый крупный спортивный центр от Урала до Дальнего Востока, полностью адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья. Знаковый для города и всего Кузбасса объект сдали ко Дню шахтера-2020, областные торжества которого проходили в Белове.

2020-й стал для Белова годом больших перемен. В рамках капитального ремонта Центрального дворца культуры был восстановлен поворотный круг сцены диаметром 11 метров, аналогов которому нет ни в одном Дворце культуры Кузбасса. Конструктивные особенности зала позволяют достичь неповторимой акустики. Как говорят артисты, петь можно даже без микрофона, а зрители подтверждают, что звук в зале замечательный. ЦДК еще в далеком 1983 году строился по задумке - совместить в одном помещении музыкальный театр, драмтеатр и Дом культуры. И сегодня Центральный дворец культуры способен принимать творческие мероприятия любого уровня.

В поселке Инской привели в порядок парк «Приморский» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», а также обустроили бухту Ассоль на берегу Беловского водохранилища, с песчаным пляжем и будто бы парящими над водой беседками. Бухта по праву считается идеальным местом как для отдыха, так и для спорта. По мнению тренеров олимпийской сборной России по триатлону, Ассоль - одна из лучших тренировочных площадок мира. Кстати, в нынешнем июле здесь состоится чемпионат России по триатлону. За последние три года в Белове благоустроили 15 общественных пространств, возвели и отремонтировали 19 спортобъектов, сейчас это один из самых спортивных городов Кузбасса наряду с Кемеровом и Новокузнецком.

Фото: пресс-служба администрации Беловского городского округа.

По новым дорогам к современному автовокзалу

Перемены к лучшему жители Белова отмечают во всех сферах своей жизни. Так, строительства нового автовокзала горожане ждали целых 9 лет. После сноса аварийного здания в 2012 году кассы были перенесены в помещение подотдела железной дороги, которое с трудом справлялось с огромным пассажиропотоком (через Белово проходит 47 тысяч автобусных рейсов в год). Возведение автовокзала стало одной из первостепенных задач в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса. И в начале марта этого года современное комфортабельное здание распахнуло свои двери.

Заметно стала улучшаться ситуация с дорогами, а это наболевший вопрос для округа, который состоит из центральной части города и равноудаленных поселков. Протяженность дорог здесь чуть меньше, чем в Кемерове, что заметно усложняет содержание муниципальных трасс. К большой радости водителей, начиная с 2018 года, отремонтированы рекордные 26 участков общей протяженностью 46 километров, включая три центральные городские магистрали и все дороги до поселков.

Расположение Белова - одно из основных особенностей округа. Город находится в центре угледобывающего Кузбасса, многие крупные предприятия добывают черное золото поблизости. И это преимущество дает возможность развиваться муниципалитету как сервисному кластеру для углепрома. В Белове в последние годы были открыты сервисный центр компании Caterpillar, Центр технической поддержки БЕЛАЗ, представительства фирм Mining Solutions и «Эко Таун». Благодаря запуску этих предприятий было создано 357 новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба администрации Беловского городского округа.

Город строится - значит живет

Белово - один из первых городов региона, где началась реализация областной программы «Моя новая школа». Первый корпус школы № 19 был капитально отремонтирован и полностью переоснащен еще в 2019-м, позже был модернизирован и второй корпус. В этом году завершится «перезагрузка» школы № 32, также готовы проекты капремонта еще двух средних образовательных учреждений - школы № 37 и лицея № 22. Не осталась без внимания и кузница юных талантов - школа искусств № 63, преображение которой началось уже в нынешнем году.

А современный диагностический центр, вновь открывшийся в марте этого года после полной модернизации, уже оказывает высококлассную медицинскую помощь не только беловчанам, но и жителям соседних территорий. В 2021-м начнется возведение еще одного социально значимого объекта - ЗАГСа в третьем микрорайоне, который активно застраивается. Кстати, в Белове с 2018 года сдано 76 тысяч квадратных метров нового жилья, в этом году планируется ввести еще 20 тысяч квадратов. Это важные показатели, ведь, как известно, если город строится, значит, живет и развивается.

Фото: пресс-служба администрации Беловского городского округа.

Не менее впечатляют перемены в сфере ЖКХ, традиционно одной из самых проблемных в нашей стране. Белово вошел в пятерку городов-участников пилотного проекта Минстроя России «60+», в округе стартовала масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. В юбилейный для нашего региона год будет завершен крупный проект - строительство 12-километровой тепломагистрали, которая свяжет местную ГРЭС (где сейчас наращивают мощность турбин) и центр города. Это позволит закрыть шесть устаревших угольных котельных, а потребители уже со следующего отопительного сезона будут получать тепло от электростанции.

300-летие Кузбасса стало мощнейшим драйвером развития Белова. В городе сделали, казалось бы, невозможное, меньше чем за три года построив и отремонтировав 2016 самых разнообразных объектов! И это только часть преобразований, которые беловчане увидят в ближайшем будущем, - строить и ремонтировать здесь продолжат и после главного праздника региона. И пусть до 300-летия Кузбасса осталось еще порядка 40 дней, жители Белова уже сейчас могут с уверенностью сказать: «К юбилею готовы!».