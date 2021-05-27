Депутат Госдумы добивается льгот для новых резидентов кузбасских ТОСЭР

Фото: администрация Прокопьевска.

На прошлой неделе Кузбасс с бизнес-миссией посетила госкорпорация ВЭБ.РФ. Она возьмёт на себя часть функций ликвидируемого Фонда развития моногородов. Будут ли в регионе новые рабочие места, насколько эффективным показал себя в этом плане инструмент ТОСЭР и что делать, чтобы привлечь новых резидентов, разбирался наш корреспондент.

С Фондом развития моногородов Кузбасс связывают тесные отношения. Практически каждая из 24 монотерриторий (а больше нет ни в одном регионе) получила поддержку по линии института развития. Главная фишка федеральной программы – выделение средств на строительство инфраструктуры, необходимой для развития бизнеса: дорог, линий электропередачи, водопроводов и так далее. За время её действия Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Таштагол, Юрга, Анжеро-Судженск и Белово получили 6,5 млрд рублей из федерального бюджета. Это позволило привлечь 70 млрд рублей частных инвестиций. Как результат – создано более 29 тысяч новых рабочих мест не в добывающей отрасли.

Фонд уходит – поддержка остаётся

В частности, фонд направил 180 млн рублей на строительство инженерной инфраструктуры центра техобслуживания и ремонта карьерной техники «БелАЗ», открывшегося в прошлом году под Беловом. За счёт федеральных средств построили автодорогу, сети электро-, водо- и теплоснабжения, водоотведения. С открытием центра появилась работа для 278 человек.

Фото: пресс-служба АПК.

В прошлом году МОНОГОРОДА.РФ выделили 216 млн рублей для строительства железнодорожной ветки к вагоноремонтному предприятию «Новотранс» в Прокопьевске. Благодаря этому стало возможным запустить вторую очередь завода, а это ещё 700 новых рабочих мест.

Этой весной в России началась крупнейшая реформа институтов развития: были объявлены планы по слиянию и ликвидации отдельных из них. Стало известно, что фонд МОНОГОРОДА.РФ упразднят – его функции разделят органы власти и госкорпорация ВЭБ.РФ. При этом программу развития моногородов свернуть не должны, считает депутат Госдумы от Кузбасса Дмитрий Исламов, который стоял у истоков сотрудничества фонда и региона. В свою бытность заместителем губернатора по экономике и региональному развитию (с 2008-го по 2016 год) он руководил разработкой комплексных программ модернизации экономики всех 24 моногородов. В Государственной Думе Исламов продолжил отстаивать их интересы и добиваться привлечения инвестиций и средств по федеральным программам.

– Для нас программа развития моногородов очень важна – комментирует парламентарий. – Кузбасс по ней получил больше средств, чем любой другой регион, и результаты – приличные. Мы будем биться за то, чтобы это сотрудничество продолжалось. Кроме того, в программе социально-экономического развития Кузбасса отдельной строкой заложены средства (несколько миллиардов) на инфраструктуру для инвестпроектов. Значит, можно уже сейчас побороться за то, чтобы поучаствовать в распределении этих средств. Нужно собрать проработанные идеи – это может быть создание предприятия или предложение для стороннего инвестора. Это очень серьёзная помощь. Бизнесу не нужно самому строить дорогу, подводить газоснабжение. Это всё может сделать государство.

Самым показательным примером ухода от монозависимости Исламов считает Шерегеш. На развитие курорта до 2024 года направят 3,27 млрд рублей, это позволит создать почти 1700 рабочих мест. Отдельные инвестиции в 14 млрд рублей – их проводником станет уже ВЭБ.РФ – пойдут на строительство аэропорта в семи километрах от будущего туркластера. Об этом госкорпорация на прошлой неделе договорилась с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым и холдингом «Новапорт», который уже занялся проектированием непростого объекта.

Сделано в Прокопьевске

На создание условий для инвесторов и новых рабочих мест направлен и институт территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Предприятия, ставшие их резидентами, получают существенные преференции: для них в четыре раза снижаются налог на прибыль и страховые взносы, обнуляются налог на имущество и на землю. Взамен резиденты обязуются вложить определённый объём инвестиций и создать определённое количество рабочих мест.

Фото: пресс-служба АПК.

На сегодня в Кузбассе действуют четыре ТОСЭР («Новокузнецк», «Прокопьевск», «Юрга» и «Анжеро-Судженск»), в которых работают 53 компании-резидента.

Самая молодая ТОСЭР в Кузбассе и в России в целом – «Прокопьевск». Город получил этот статус в конце 2018 года. Её 11 резидентов – это предприятия в сфере машиностроения, переработки отходов, производства мебели и стройматериалов – уже создали около 1000 рабочих мест. Плюс ещё 700 даст вторая очередь уже упомянутого «Новотранса».

Первое предприятие, получившее резидентство в ТОСЭР «Прокопьевск», – компания «Трансинтермаш», существующая с 2017 года. На предприятии выпускают составные полимерно-металлические конвейерные ролики – они используются везде, где есть конвейеры.

– Не побоялись, вошли первыми, – рассказывает руководитель предприятия Игорь Демьяненко. – И направление новое как раз освоили с этой целью. Ждали час икс. Направление очень востребовано. Есть, конечно, проблемы. Полимерно-металлические ролики дороже, чем обычные железные, но ресурс их несоизмеримо выше, чем цена. Приходится доказывать это потребителю, который зачастую хочет сэкономить в моменте. Плюс в прошлом году случился серьёзный угольный кризис. Но мы выжили, ни одного человека не уволили. Наоборот, принимали на работу новых сотрудников.

За первый год работы компания вложила в производство три миллиона инвестиций с НДС и создала 42 новых рабочих места. Для резидентов ТОСЭР действует очень строгая отчётность – налоговая проявляет повышенный интерес, но, несмотря на это, игра стоит свеч, отмечает собеседник газеты: льготы позволяют существенно экономить.

– Мы купили два новых станка и намерены продолжить модернизировать производство, – делится планами руководитель «Трансинтермаша». – Собираемся воспользоваться льготным кредитом для резидентов ТОСЭР по ставке 2,7%. У нас инфляция больше. Фактически деньгами дают пользоваться бесплатно. Конечно, их нужно возвращать, но через три года это будет уже совсем не та сумма.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО.

О росте говорит и другой резидент ТОСЭР «Прокопьевск» – компания «Реал Мебель», в рамках модернизации поточной линии производства корпусной мебели создавшая в городе 40 новых рабочих мест. Выгодное географическое положение и отсутствие проблем с сырьём позволило расширить присутствие на рынках других регионов, рассказал директор предприятия Эдуард Эрдгард. Сделанные в Прокопьевске кухни, гостиные и прихожие знакомы покупателям от Москвы до Хабаровска. Поспособствовала тому не только благоприятная рыночная конъюнктура, но и преференции резидента ТОСЭР, отмечает собеседник газеты.

Манёвр для инвестиций

11 компаний-резидентов за 2,5 года для такого города, как Прокопьевск, – неплохой результат, считает Дмитрий Исламов. Безусловно, хотелось, чтобы их число в ближайшие годы выросло до 20-30. И вот как раз у притока новых инвесторов в кузбасские ТОСЭР есть существенное ограничение.

Фото: пресс-служба АПК.

– Те самые льготы и в том самом объёме инвестор может получить, если успел войти в ТОСЭР в первые три года его существования, – поясняет депутат. – Если зашёл позже, будет уже не так выгодно. Да, это было сделано, чтобы стимулировать инвесторов быстрее становиться резидентами. Но, на мой взгляд, сейчас это правило действует как сдерживающий фактор. Тем более всем кузбасским ТОЭСР уже исполнилось по три года или скоро исполнится. Я разработал законопроект, который продляет действие льготного периода на все 10 лет существования ТОСЭР. Предстоит его защитить и принять. Такую задачу поставил губернатор Кузбасса, который заводит в Кузбасс мощных инвесторов, например, таких как интернет-ретейлер Wildberries.

Напомним, летом прошлого года Сергей Цивилев, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и глава Юрги Алексей Фомин заключили соглашение о намерениях. Онлайн-ретейлер готов построить в городе логистический центр (пять миллиардов рублей инвестиций, пять тысяч новых рабочих мест) при условии, что сможет пользоваться теми же льготами, что и резиденты ТОСЭР «Юрга», зарегистрировавшиеся в первые три года.

Вместе с тем, если в кузбасских ТОСЭР будут запускаться новые проекты и создаваться рабочие места, срок их работы могут продлить ещё на пять лет, заявил во время визита в Кемерово в марте этого года премьер-министр Михаил Мишустин.

В свою очередь, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на Выездной сессии Евразийского женского форума, которая прошла в столице Кузбасса 24-25 мая, обещала поддержать инициативу Кузбасса о продлении срока существования ТОСЭР.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО.

Досье

Дмитрий Исламов – опытный управленец. Трудовую деятельность начал экономистом первой категории на Анжерском автосборочном заводе, ещё будучи студентом четвёртого курса КузГТУ. В 1999 году организовал компанию «Криптос», специализирующуюся на маркетинговых и консультационных услугах. В 2001 году прошёл обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, стажировался в Великобритании и США. В 2002 году участвовал в создании Международного центра исследований угля и метана, где занимался разработкой проектов извлечения и использования метана на шахтах Кузбасса. С 2006 года работал в управлении программ и инвестиционной политики администрации Кемеровской области, затем, с 2008-го по 2016-й, – заместителем губернатора по экономике и региональному развитию. В 2016 году избран депутатом Госдумы РФ, является заместителем председателя комитета по энергетике. В 2017-2018 годах прошёл профессиональную подготовку по программам Московской школы управления СКОЛКОВО и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.