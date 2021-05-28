Концерт Лолиты, психологические картины и письмо на глиняных табличках: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Большой сольный концерт Лолиты. Фото: архив артиста.

Лучшее и новое

Идем на концерт известной артистки.

На сцене Новокузнецкого драматического театра с большим сольным концертом выступит одна из самых эффектных и оригинальных, непредсказуемых и непревзойденных артисток российской эстрады - Лолита. В программу Лолита включила свои лучшие песни разных периодов творчества и, конечно, свои глубоко эмоциональные, наполненный драмой, очень честные новые песни - «Папа» и гениальная «Раневская», пришедшие в репертуар Лолиты в этот период жизни.

Лолита - артистка с роскошными внешними данными в сочетании с актерским мастерством и красивым голосом не просто покоряет сердца миллионов, она завоевывает их своей бездонной любовью и умением держать публику на острие ножа. Она знает, как завести зал и как не позволить зрителям остаться равнодушными к своему творчеству. Красивая и умная, харизматичная и загадочная, романтичная и нежная Лола приглашает всех своих поклонников на свой концерт!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

30 мая, начало в 19.00

Цена билетов: от 1000 до 4500 рублей

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Выставка двух авторов из Омска. Фото: дом творческих союзов.

Две разные повести

Рассматриваем работы художников.

В Доме творческих союзов открылась выставка двух авторов из Омска - Лидии и Полины Зарембы, матери и дочери. Выставка, объединившая двух столь непохожих по стилю и темпераменту авторов, и носит символичное название - «Пересекающиеся прямые». Каждый автор следует своему творческому кредо и раскрывает зрителю различные аспекты психологического состояния человека.

Лидия Заремба исследует тему женственности, показывает красоту женского тела, мягкость и плавность линий. Ее натурщицы находятся в мягких чувственных волнах, в неге, в полусне.

Полина Заремба - бунтарка по духу. Темы ее картин зачастую бывают жесткими и кажутся беспринципными. Она представляет картины-состояния, яркие всплески эмоций, которые абстрактным языком рассказывают о чувствах молодой художницы.

Дом творческих союзов

пр. Кузнецкстроевский, 1

Ежедневно, с 10 до 18.00

Цена билетов: от 50 до 70 рублей

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Интерактивная лекция «Книжкины именины». Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Раз словечко, два словечко

Знакомим ребенка с историей.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» приглашает маленьких посетителей на интерактивную лекцию «Книжкины именины». Организаторы уверены, что ребятам и их родителям будет интересно узнать о том, как создавалась книга.

Ребята попробуют себя в роли древних писцов - легко ли было писать на глиняных табличках? Об этом и многом другом юные гости музея узнают на интерактивной лекции «Книжкины именины».

Мероприятие будет проходить в здании Солдатской казармы по предварительной записи по телефону: (384-3) 36-00-92.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1

С 23 по 30 мая, по предварительной записи во время работы музея

Цена билетов: от 130 до 300 рублей

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Терпение и труд

Ведем ребенка в театр.

Новокузнецкий театр кукол «Сказ» подготовил премьеру - спектакль по русской народной сказке «Крошечка-Хаврошечка». Он наполнен любовью к родной земле и чудесами. Героиня сказки, сирота Хаврошка, оказывается во власти злой тетки и ее дочерей - одноглазки, двуглазки и триглазки. Все испытания судьбы главная героиня преодолевает благодаря бесконечному терпению и милосердию. Художественное оформление постановки погружает зрителей в атмосферу русского дома и быта.

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31

28 мая, начало в 12.00; 29 мая, начало в 11.00

Цена билетов: от 250 до 300 рублей