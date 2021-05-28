Водитель для армии: как получить специальность

Фото: Кемеровский центр профессиональной подготовки и патриотического воспитания ДОСААФ России.

- Современная армия - это армия на колесах! Те же грузовики востребованы во всех родах войск: они и продукты в столовую возят, и ГСМ, и орудия буксируют, и для перевозки боеприпасов незаменимы, - отмечает Виктор Дик, заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе Кемеровского центра профессиональной подготовки и патриотического воспитания ДОСААФ России, полковник запаса.

В этом учреждении оборонного общества с помощью высококвалифицированных преподавателей и мастеров производственного обучения будущие защитники Отечества получают военно-учетные специальности водителя грузового автомобиля (категория С), водителя автобуса (категория D) и водителя грузовика с прицепом или автокрановщика (категория СЕ).

Фото: Кемеровский центр профессиональной подготовки и патриотического воспитания ДОСААФ России.

За направлением, на учебу желающим надо обратиться в военный комиссариат по месту проживания. Занятия в учебных группах начинаются 1 апреля и 1 октября. Обучение происходит по заранее утвержденному Министерством Обороны РФ плану. Длительность прохождения курсов составляет от 3 до 6 месяцев - срок зависит от того, на какую категорию водительских прав рассчитывает курсант.

Занятия проводят опытные профессионалы, в том числе имеющие боевой опыт, как, например, Анатолий Болтенков и Александр Рахматулин. После окончания учебы все обучившиеся в обязательном порядке сдают экзамены в ГИБДД.

Сейчас как раз в центре занимаются две группы, обучающиеся вождению на КамАЗах и одна - автокрановщиков: после получения водительских прав они, к примеру, получат право грузить ракеты.

Здесь важно отметить, что курсанты учатся и получают документ о профессии бесплатно, за счет субсидий Министерства обороны РФ. То есть выходит практично, удобно и экономически выгодно.

Фото: Кемеровский центр профессиональной подготовки и патриотического воспитания ДОСААФ России.

- Бесплатное получение профессии водителя, особенно для молодежи из глубинки, - это хороший шанс во взрослой жизни начать ее не с нуля. Навыки вождения пригодятся не только в армии, но и после нее, - говорит Виктор Дик. - Проблем с трудоустройством точно не будет, так как потребность в водителях таких категорий достаточно высокая.

К слову, в центр приходят обучаться и девушки. Но так как формально их в армию не призывают, то девушек на курсы от военкомата не принимают, даже если они получают профессию, которая делает их военнообязанными (медицина). В таком случае обучение проводится на платной основе.

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Кемеровский центр профессиональной подготовки и патриотического воспитания ДОСААФ России поздравляет кузбасских воинов - автомобилистов и ветеранов военной службы с профессиональным праздником, желает всем крепкого здоровья и счастья в личной жизни!

Справка КП:

По указу императора Николая Второго, 29 мая 1910 года в Санкт-Петербурге была образована первая в Российской империи учебная автомобильная рота. С 2000 года этот день отмечается, как День военного автомобилиста. В Кузбассе в последние годы автошколы ДОСААФ выпускают до пятисот военных водителей.